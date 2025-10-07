Conozca qué pasó con Felipe Leiva, ganador de La dulce vida y qué hizo el carro que le dieron

Felipe Leiva fue el ganador de La dulce vida en el 2019 tras ganarle a 39 participantes del programa de humor de Repretel.

Felipe Leiva se convirtió en el gran ganador de La Dulce Vida de Repretel en 2019. Aquel triunfo marcó un antes y un después en su vida: dejó su trabajo como trailero para dedicarse de lleno al humor, pero, ¿qué ha sido de él desde entonces y qué hizo con los premios que ganó?

Este viernes 10 de octubre se estrena la nueva temporada del programa que lo catapultó a la fama y, aprovechamos la ocasión para conversar con el vecino de Guácimo, de Limón, quien ahora tiene 35 años.

LEA MÁS: Canal 1 contrata a exfigura de Teletica y producirá corridas de toros para hacerle la competencia al 6 y 7

Felipe Leiva, ganador de La Dulce vida 2019, se ganó un carro nuevo de paquete como parte de los premios.

Después de ganar el concurso de chistes e imitaciones estuvo en el programa Pelando el ojo, que era parte de los premios; sin embargo, solo estuvo un año a pesar de su gran talento.

Según contó, la pandemia llegó a pasearse en su sueño de seguir haciendo reír a la gente a través de la radio, pues fue de los primeros que dejó de asistir a la cabina de Monumental cuando se vino el encierro.

Además, lo hizo retomar su antiguo trabajo de trailero para asegurar sus ingresos, pues en aquel momento no se podía hacer ni presentaciones privadas.

“Me tuve que poner a manejar cabezal otra vez porque necesitaba trabajar”, mencionó.

Felipe Leiva contó que volvió a manejar cabezal y que sigue en el equipo de humor de canal 8. Acá junto a Keylor Navas cuando fue a las corridas de Zapote. (Cortesía/Cortesía)

A pesar de los retos, Felipe nunca dejó el humor del todo y en el 2022 le llegó la oportunidad de trabajar por primera vez en canal 8 para las corridas de toros de fin y principio de año.

Desde entonces, ha formado parte del equipo humorístico del canal de Multimedios y este diciembre estará con ellos por cuarto año consecutivo.

“Siempre me llaman para eventos de comedia, aunque quizás no tanto como antes. Gracias a Dios, siempre hay oportunidades en el año”, dijo.

LEA MÁS: Norval Calvo defiende a los comediantes de La Dulce Vida

Premios no duraron mucho

Otro de los premios que recibió hace 6 años fue el pago de una carrera universitaria que, según contó, se la regaló a la novia que tenía en ese momento.

También se ganó un carro del año, el cual terminó negociando con la agencia para que le dieran otro porque a su parecer era muy pequeño para su tamaño.

“El carro original que me dieron no era lo que quería, así que negocié con otra agencia y terminé llevándome un automóvil, sedán, más grande, que sí me sirvió mucho. Ese carro después lo negocié y hace poco me compré una microbús y me dieron un vuelto, pero ya después de andarlo como cuatro años. Es que la buseta me sirve para seguir trabajando en otras cosillas como viajes y así”, contó.

Felipe Leiva empezó en las transmisiones de las corridas de toros con canal 8. (Cortesía/Cortesía)

En esta nueva temporada Repretel anunció que los premios cambiaron y que se dará dinero en efectivo para los tres primeros lugares. El primer lugar se ganará 15 mil dólares (poco más de 7 millones de colones), el segundo lugar 10 mil dólares y el tercero 5 mil dólares.

En la temporada anterior solo se premió al primer lugar de un total de 40 participantes en total, a diferencia de este año que solo competirán 10 personas.

LEA MÁS: Ganadores de La dulce vida de Repretel se llevarán este millonario premio, sepa cómo participar

Ya tiene su favorito

A pesar de no estar en televisión o en radio de manera constante, Felipe sigue ligado al mundo del humor.

En estos días estará como invitado en el programa de humor “Manda Huevo”, que se transmite en radio Centro (96.3 F.M.) y, de vez en cuando, hace presentaciones privadas en su cantón.

En cuanto a la nueva temporada de La dulce vida y los participantes adelantó que ve la competencia muy pareja, aunque le va a su amigo Argenis Matarrita, actual humorista del Manicomio de la risa, de Omega Estéreo.

Felipe Leiva y Argenis Matarrita trabajan juntos en las transmisiones de humor de canal 8. (Cortesía/Cortesía)

“Va a estar bonita la competencia. Los que vienen nuevos van a dar batalla, y Argenis también es muy bueno. Mi recomendación para ellos es que no se guarden nada: que den todo en cada programa, que se queden sin nada, porque después, las oportunidades vienen solas”.

LEA MÁS: Repretel anuncia a los 10 participantes de La dulce vida: adulta mayor entre los seleccionados