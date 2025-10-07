Canal 1 contrata a exfigura de Teletica y producirá corridas de toros para hacerle la competencia al 6 y 7

Canal 1 contrató a una exfigura de Teletica y anunció que producirá corridas de toros para hacerle la competencia al 6 y 7 en este fin y principio de año.
El nuevo canal de Sabana Sur sumó a sus filas al reconocido productor taurino Fernando Artavia, quien por décadas se dedicó a dirigir Toros Teletica y Verano Toreado.
Artavia dejó de trabajar para el 7 en el 2020 tras ser despedido y en el 2022 produjo las corridas de toros de canal 8, de Multimedios.
Jorge “Koke” Abarca, gerente general de canal 1, confirmó que la llegada de Artavia se debe a que por primera vez producirán corridas de toros, del 25 de diciembre al 4 de enero.
“Fernando es el mejor productor de toros de este país, para nadie es un secreto, entonces nos trajimos a Fernando porque queremos que nos prepare un buen show de toros. Vamos a transmitir del 25 al 4 de enero, lo único es que no le puedo decir dónde hasta la conferencia de prensa, y le voy a decir por qué, porque Fernando está amarrando las mejores ganaderías, entonces tenemos, número uno, que firmar con ellos para que no nos los vayan a quitar en otros lugares y ya en una semanas convocaremos para dar a conocer desde dónde vamos a estar transmitiendo toros”, explicó.
En esas mismas fechas tanto canal 6 como canal 7 estarán transmitiendo sus corridas desde el redondel de Pedregal, en Belén. Se dice, pues aún no se ha confirmado, que canal 8 estará con las corridas de Zapote, al igual que el año pasado.
“Estaremos compitiendo de tú a tú, pero van a ver que la puesta será mucho mejor porque nos estamos armando superbién. Fernando está trayendo talentos muy reconocidos, estamos negociando con las mejores ganaderías de este país y los mejores toros de monta de este país, en fin, será un show buenísimo”, recalcó Abarca.
El gerente de canal 1 agregó que desde inicios de año se reunieron con Artavia para hacer una especie de Verano Toreado, que fue así como inició el acercamiento con él; sin embargo, el proyecto no avanzó hasta ahora para las corridas de fin y principio de año.
Fernando Artavia mencionó que la propuesta que traen será bastante novedosa con juegos y dinámicas innovadoras “para poner a prueba a los improvisados más valientes”.
“La combinación de experiencia y frescura de staff de animación, que será el encargado de llevar el máximo entretenimiento a las familias costarricenses, hará de esta una actividad que ustedes no se podrán perder”, mencionó el nuevo productor de canal 1.
Nuevas producciones
Canal 1 anunció que este año también transmitirán el Festival de la luz el 13 de diciembre, así como la Vuelta Ciclística a Costa Rica a finales de año.
Además, este viernes 10 de octubre estrenarán, a las 8:30 p.m., un programa conducido por el periodista y humorista Rodrigo Villalobos llamado “Villa de Lobos con Rodrigo”.
Este espacio de humor y monólogos tendrá cada viernes un invitado especial, el primero de ellos será Alejandro Rueda.
Los miércoles, a las 8:30 p.m., también transmitirán un programa llamado “Quiz pop”, bajo la conducción de Ariel Loaiza, Melissa Alvarado y Alejandra Barquero, que es sobre trivias y preguntas de épocas pasadas.