Canal 1 contrata a exfigura de Teletica y producirá corridas de toros para hacerle la competencia al 6 y 7

Canal 1 anunció la contratación de una exfigura de Teletica para los toros de fin y principio de año. (Cortesía/Cortesía)

Canal 1 contrató a una exfigura de Teletica y anunció que producirá corridas de toros para hacerle la competencia al 6 y 7 en este fin y principio de año.

El nuevo canal de Sabana Sur sumó a sus filas al reconocido productor taurino Fernando Artavia, quien por décadas se dedicó a dirigir Toros Teletica y Verano Toreado.

Artavia dejó de trabajar para el 7 en el 2020 tras ser despedido y en el 2022 produjo las corridas de toros de canal 8, de Multimedios.

Canal 6 y canal 7 anunciaron en agosto que este año también se unieron para transmitir corridas de toros desde Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jorge “Koke” Abarca, gerente general de canal 1, confirmó que la llegada de Artavia se debe a que por primera vez producirán corridas de toros, del 25 de diciembre al 4 de enero.

“Fernando es el mejor productor de toros de este país, para nadie es un secreto, entonces nos trajimos a Fernando porque queremos que nos prepare un buen show de toros. Vamos a transmitir del 25 al 4 de enero, lo único es que no le puedo decir dónde hasta la conferencia de prensa, y le voy a decir por qué, porque Fernando está amarrando las mejores ganaderías, entonces tenemos, número uno, que firmar con ellos para que no nos los vayan a quitar en otros lugares y ya en una semanas convocaremos para dar a conocer desde dónde vamos a estar transmitiendo toros”, explicó.

Fernando Artavia (lentes) fue por muchos años el productor de toros de Teletica. (Rafael PACHECO GRANADOS)

En esas mismas fechas tanto canal 6 como canal 7 estarán transmitiendo sus corridas desde el redondel de Pedregal, en Belén. Se dice, pues aún no se ha confirmado, que canal 8 estará con las corridas de Zapote, al igual que el año pasado.

“Estaremos compitiendo de tú a tú, pero van a ver que la puesta será mucho mejor porque nos estamos armando superbién. Fernando está trayendo talentos muy reconocidos, estamos negociando con las mejores ganaderías de este país y los mejores toros de monta de este país, en fin, será un show buenísimo”, recalcó Abarca.

El gerente de canal 1 agregó que desde inicios de año se reunieron con Artavia para hacer una especie de Verano Toreado, que fue así como inició el acercamiento con él; sin embargo, el proyecto no avanzó hasta ahora para las corridas de fin y principio de año.

Jorge "Koke" Abarca es el gerente de canal 1, que ahora se ubica en Sabana Sur. (Rafael Pacheco Granados)

Fernando Artavia mencionó que la propuesta que traen será bastante novedosa con juegos y dinámicas innovadoras “para poner a prueba a los improvisados más valientes”.

“La combinación de experiencia y frescura de staff de animación, que será el encargado de llevar el máximo entretenimiento a las familias costarricenses, hará de esta una actividad que ustedes no se podrán perder”, mencionó el nuevo productor de canal 1.

Fernando Artavia es uno de los mejores productores taurinos del país. (Cortesía/Cortesía)

Nuevas producciones

Canal 1 anunció que este año también transmitirán el Festival de la luz el 13 de diciembre, así como la Vuelta Ciclística a Costa Rica a finales de año.

Además, este viernes 10 de octubre estrenarán, a las 8:30 p.m., un programa conducido por el periodista y humorista Rodrigo Villalobos llamado “Villa de Lobos con Rodrigo”.

El periodista Rodrigo Villalobos estrenará este viernes 10 de octubre un nuevo programa en canal 1. (Cortesía/Cortesía)

Este espacio de humor y monólogos tendrá cada viernes un invitado especial, el primero de ellos será Alejandro Rueda.

Los miércoles, a las 8:30 p.m., también transmitirán un programa llamado “Quiz pop”, bajo la conducción de Ariel Loaiza, Melissa Alvarado y Alejandra Barquero, que es sobre trivias y preguntas de épocas pasadas.