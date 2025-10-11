Farándula

Participante de La dulce vida jamás imaginó lo que le pasó cuando iba rumbo a Repretel

Humorista pasó por una situación muy acongojante previo a su debut en el programa humorístico

Por Manuel Herrera
Lindsay Mayorga, una de las 10 participantes de La dulce vida
Lindsay Mayorga participa en la categoría de imitación en La dulce vida. Fotografía: Instagram La dulce vida. (Instagram/Instagram)

Lindsay Mayorga, una de las 10 participantes de La dulce vida, jamás pensó lo que le iba a ocurrir este viernes cuando se dirigía a Repretel para debutar en el show de comedia que estrenó canal 6.

Mayorga es de Guápiles y, aunque salió con tiempo camino a La Uruca, donde se ubica la televisora, en pleno cerro Zurquí el bus en el que viajaba se varó, una eventualidad con la que no contaba en un día de mucha tensión y nervios para ella.

“El primer día del programa y resulta que nos quedamos varados en pleno Zurquí y como saben, no hay señal. Estamos incomunicados”, contó Mayorga en sus historias de Instagram una vez recuperó la señal.

Lindsay Mayorga contó que la empresa autobusera envió rápido un nuevo bus y gracias a eso logró llegar a tiempo al programa que busca al mejor nuevo humorista de Costa Rica.

Esto le pasó a participante de La dulce vida camino a Repretel

“Afortunadamente logramos llegar bien a las instalaciones de Repretel”, afirmó la joven.

Mayorga es una de solo dos mujeres que fueron seleccionadas para competir en el programa, que es propiedad de Norval Calvo.

La otra mujer participante es María Isabel Zúñiga, Nenita, de 81 años.

Lindsay Mayorga, una de las 10 participantes de La dulce vida
Lindsay Mayorga es una de las 10 participantes de La dulce vida. Fotografía: Instagram Lindsay Mayorga. (Instagram/Instagram)
