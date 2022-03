Humorista Daniel Montoya hizo las de Chris Rock en corrida de toros y hoy pide disculpas

Daniel Montoya dice que no está nada orgulloso del chiste que hizo y que aún no ha podido disculparse con el improvisado. Archivo

El bochornoso momento que protagonizaron el comediante estadounidense Chris Rock y el actor Will Smith en los premios Óscar le trajo un mal recuerdo al humorista tico Daniel Montoya, quien aprovechó la ocasión para pedir una disculpa pública.

Resulta que en las corridas de toros de diciembre del año pasado, en el redondel de Palmares, Daniel hizo un chiste sobre el aspecto físico de uno de los toreros improvisados (conocido como Chicasquil) y dice que todavía se arrepiente de haberlo hecho.

Montoya, reconocido por su personaje Guanelgue Esteban Matarrita Cruz y por su participación en Tu cara me suena, comentó que después de analizar lo que dijo comprendió que es poco profesional hacer mofa del aspecto físico de las personas y que está deseando volver a ver al improvisado para disculparse personalmente.

“Yo queriendo ser gracioso dije un chiste, que ahorita no es bueno mencionarlo, haciendo mofa de un improvisado en cuanto a su físico, y vieras que me arrepiento tanto. Siempre he querido volver a verlo para pedirle disculpas, porque sé que es algo que no está bien y vieras que no me he sentido nada bien por eso cada vez que lo recuerdo. No es mi tipo de humor y pido disculpas por eso”, dijo Dani.

El actor Will Smith golpeó en la cara a Chris Rock en la ceremonia de los Óscar 2022. Captura de video (El Comercio/Perú)

Por eso, cuando la noche del domingo el comediante estadounidense se burló de la calvicie de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, el cartaginés no pudo evitar recordar la metida de patas que tuvo durante aquella transmisión de canal 7.

Aunque ni el improvisado ni nadie le reclamó por su chiste, Daniel dice haber aprendido que ese tipo de bromas pueden llegar a ofender a más personas y por eso se siente muy avergonzado.

“Yo sé que no está bien lo que hice y a mí no me gustaría que hagan algo así con un familiar mío, por eso me siento mal por lo que dije, por eso aprovecho este momento para pedirle disculpas y reconozco mi error. Yo me equivoqué cuando hice eso con mi amigo Chicasquil”, agregó.

El comediante dice que desea ver al improvisado para disculparse personalmente. Archivo (Jorge Navarro Trejos)

Sin violencia

Daniel dice que tampoco está de acuerdo con la reacción de Will Smith, quien abofeteó al comediante.

Contrario a él, su colega y amigo Rigoberto Alfaro, mejor conocido como Gallina, nunca se ha tenido que arrepentir por burlarse de otra persona así de manera pública.

Galli comentó que no le gusta para nada este tipo de comedia y que no la incluye en su repertorio porque sabe que burlarse así de las personas no está bien.

“La línea del humor es muy delgada y hay que tener mucho, mucho cuidado y en este caso (lo ocurrido en los Óscar) fue un comentario muy desacertado de parte del comediante y que trajo su reacción incómoda. Siempre hay que tener mucho cuidado porque hacer reír es cosa seria”, mencionó Galli.