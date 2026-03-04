Humorista de radio Omega llora al contar que atropelló a niña de kinder y casi provoca una desgracia

Johnny Barrantes, "El Parce", ha participado en El Chinamo en varias ocasiones. Cortesía

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el humorista Johnny Barrantes, conocido por su personaje “El Parce” en Radio Omega, contó que estuvo a punto de atropellar a una niña y protagonizar una desgracia.

Minutos después del susto, Barrantes relató entre lágrimas que estuvo a punto de atropelló a una niña de kínder este miércoles mientras manejaba por San José.

“Quiero hacer este video para que estemos atentos, para que tengamos más chispa en la calle. Estoy muy nervioso, muy asustado. Acabo de golpear a una chiquita de kínder… no sé ni cómo decirlo”, expresó muy afectado.

Fue cuestión de segundos

El humorista explicó que conducía muy despacio cuando la menor se soltó de la mano de su mamá tras bajarse de un taxi y cruzó la calle de forma repentina.

“Fue cuestión de segundos. Frené y la golpeé, la empujé… sentí una estaca en el pecho, un vacío en el estómago. No sabía qué había pasado”, relató muy conmovido.

Afortunadamente, la niña no sufrió lesiones tras el impacto aunque si hubiera conducido a mayor velocidad otra hubiera sido la historia.

“Gracias a Dios no se raspó, fue solo el golpe, pero el impacto emocional eso no se me va a olvidar. Pensé en mi hija, pensé en la chiquita, en la abuelita, en los papás… fue horrible”, confesó.

Johnny Barrantes, humorista de radio Omega, conocido por su personaje El Parce, dice que si hubiera manejado más rápido le hubiera pasado encima a la bebé. (redes/facebook)

Barrantes insistió en que su testimonio busca generar conciencia.

“Si yo hubiera venido rápido, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Los niños son rapidísimos, no tienen conciencia del peligro. Por favor, cuando vean uniformes de kínder o niños de escuela, bajen la velocidad”, recalcó.

También hizo un llamado a los padres de no soltar a los niños de la mano cuando van caminando por la calle, ni en parqueos, ni en ningún lado porque situaciones así pueden pasar en cuestión de segundos.

“Yo me siento tan mal porque le hubiera pasado por encima a esa bebé”, dijo entre lágrimas.

Barrantes llegó a Radio Omega gracias a su amigo de infancia, el fallecido José Kawas, y es muy seguido por su gran talento de hacer reír, aunque esta vez se le apagó la sonrisa de un solo.