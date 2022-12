“El Parce” será uno de los debutantes en los toros de Zapote

El humorista Johnny Barrantes estuvo el año pasado en El Chinamo. Cortesía

A Johnny Barrantes ahora casi nadie lo llama por su nombre de pila, porque desde que creó a su personaje “Benjamín Albeiro Trujillo Pereira”, todos prefieren decirle “El Parce”.

Él es el humorista que habla como colombiano en programas como “El Manicomio de la Risa”, de radio Omega, y el “Chineadazo TV” de TD Más 2, que dan los martes a las 8 p.m.

Y precisamente este año, ese comediante, vecino de Curridabat, debutará en las transmisiones de toros de Zapote, que darán en canal 13, del 25 de diciembre al 8 de enero.

El año pasado también se estrenó en El Chinamo, por lo que poco a poco se ha ido ganando un lugar haciendo reír a los ticos, gracias a que su gran amigo de infancia José Kawas, también humorista, le ayudó a meterse en el medio.

"El Parce" es uno de sus personajes principales. Cortesía

Conozca un poco de la historia de este talentoso, que tuvo que esperar 10 años para hacer su sueño realidad, el hacer reír a miles de personas.

- ¿Cómo fue que inició en el medio?

Toda mi vida he estado ligado a la radio, fui locutor en 103.1 F.M., trabajé en el departamento de promoción y mercadeo de radio Azul y después pasé al mismo departamento, pero de las emisoras de Repretel (Central de Radios).

Pero primero empecé a trabajar en 97.9 Conexión cuando inició, un amigo me llevó a trabajar manejando la móvil, empecé como jala cables y de chofer, y luego yo dije que quería ser locutor y me puso a travesear el micrófono cuando íbamos a eventos, terminé siendo animador de todo tipo de eventos.

- ¿Y cómo es que nace en el humorismo?

Toda mi vida he sido un gran payaso. Y me tragué todas las novelas colombianas de Repretel, entonces empecé a imitar a un colombiano y siempre vacilaba hablando con ese acento y me decían que me salía bien.

José Kawas es mi mejor amigo desde que estábamos en cuarto año de la escuela y él un día me dijo que por qué no lo metía en El Chineadazo, cuando estábamos en radio Actual, y vieras que al Porcio (Carlos Ramos, el Porcionzón) le gustó.

También estuve en el teatro, he estado en tres obras diferentes, y yo nunca he recibido ni cinco minutos de clases de teatro, de locución o de animación, o sea, yo nací bombeta, por dicha a la gente le ha gustado.

Trabajar junto a su amigo de infancia José Kawas siempre fue uno de sus mayores deseos. Facebook

- Entonces su padrino en el humor es Kawas...

Sí, Kawas fue el que me impulsó, de hecho me llevó a Omega e hicimos varios intentos años atrás, pero no fue hasta ahora que me llamaron. Es que antes había una cola grande de humoristas que querían estar en “El Manicomio de la Risa”.

Para mí, el top del humor es El Chinamo, El Manicomio de la risa, estar en toros y en Tu cara me suena. Así que espero que algún día me den pelota en Tu cara me suena, porque yo canto bonito, aunque se escuche feo.

- ¿Qué piensa de todo lo que está pasando Kawas con su enfermedad?

Siempre que hablo con Kawas lo escucho superpositivo, está peleón contra la enfermedad. Él dice: ‘Yo quiero alargar esto, es duro, pero quiero pelear y ver cuánto Dios me da de vida para poder seguir haciendo lo que me encanta, que es la radio y el contacto con la gente’, y para nadie es un secreto que es una situación bastante ruda, pero ojalá se nos dé el milagro y podamos tenerlo muchísimos años más y a seguirle dando todo el apoyo y las buenas vibras.

- ¿Qué significa estar en Omega a la par de su amigo?

Estuve esperando 10 años con Kawas para poder sentarnos juntos en el Manicomio, por ahí ha pasado gente de gente, todos los mejores, y en realidad es superimportante para uno tocar esos escenarios. El estar a la par de Carlos Álvarez, de la “Perla” (Ronny Zelaya), que siempre lo he admirado por sus salidas y sus tonteras. Estar ahí es como cuando Keylor Navas iba a jugar con esos jugadores de alto nivel y decía: ‘¡Qué chiva!, estoy con los grandes’, es una gran ilusión.

- El año pasado debutó en El Chinamo, ¿estará este año de nuevo?

Yo siento que me fue bien, bastante aceptable, recibí hasta felicitaciones de Ignacio Santos, pero yo soy de los que ‘no me llame, nosotros lo llamamos’ y no me llamaron. Un día de estos me encontré a Alonso Acosta, el productor, y me dijo que qué me había hecho, que yo me perdí y ¡nombres!, ya le dije que el otro año, desde el 1º de enero, le empiezo a mandar mensajes para ver si puedo estar el otro año.

La adrenalina de ese escenario hacía que a mí me temblaban las patas, yo salí al aire y cuando regresé parecía a Elvirilla preguntándole a Morgan que cómo me había ido (risas). Yo me comí como dos tubos de Halls, tres botellas de agua, porque de verdad estaba asustado.

"Bartolo" es uno de los personajes que hace en El Chineadazo TV, programa de El Porcionzón. Cortesía

- Esta será también su primera vez en toros, ¿qué tiene preparado?

El fuerte no será “El Parce”, vamos a meter mi otro personaje que se llama “Bartolo”, que es una cosa horrorosa, dientonsísimo, con lentes de culo de botella y una mera panza, es un vacilón porque a él le dicen ‘el Precioso’ porque es un ligador. Estamos haciendo también el personaje de un ganadero y también estamos preparando una sorpresa para asustar a la gente en el redondel.

Yo voy a estar en la parte de la gradería, no en la cabina como el resto de mis compañeros.

El colmo Muy aparte Ama el teatro Lo único que conoce de Colombia es lo que ha visto en las narconovelas. El sombrero colombiano se lo compró a una cafetera que vive en el país. No le gusta mezclar su vida privada con su trabajo, pero aún así nos contó que tiene esposa y una hija de 2 años. De todas sus facetas, dice amar más el hacer teatro porque tiene más contacto con el público y disfruta ver la reacción a sus chistes.