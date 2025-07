Humorista José Kawas cumplió dos años de fallecido, ¿qué pasó con los trajes de sus personajes?

José Kawas tenía varios personajes propios, como el de Chito Pitt. Fotografía: John Durán (John Duran)

Hace dos años que Chito Pitt, Escorpio y Milton Crawford quedaron guardados en la memoria de quienes disfrutaron del talento de José Kawas Rodríguez.

Un 15 de julio del 2023 se apagó para siempre la vida de este querido humorista, quien durante años hizo reír a miles a través de programas de radio y televisión.

Pero, ¿qué pasó con los trajes que dieron vida a estos inolvidables personajes de Kawas?

Johnny Barrantes, su gran amigo desde la infancia, también humorista y conocido como “El Parce”, es quien los guarda con mucho cariño, gracias un noble gesto que tuvo la familia con él.

Semanas después de darse a conocer su fallecimiento, víctima de un cáncer de vesícula, Cata Kawas, hermana del humorista de El Manicomio de la risa, de radio Omega, lo llamó para darle la sorpresa.

Johnny Barrantes, mejor conocido como El Parce (rojo), llegó a trabajar en radio gracias a José Kawas.

Las coloridas camisas, pelucas, unos relojes y hasta la emblemática corbata roja que usaba para personificar a Chito Pitt, se los donaron, porque sabían de la gran amistad que los unió por años.

“Él lo tenía todo en una valija, yo esa no me la traje, pero todo lo tengo aquí en mi clóset, bien cuidadito, como parte de mis cosas”, contó.

El Parce tiene los trajes completos de Chito Pitt y Milton Crawford y, además, guarda con mucho amor una jacket que él usaba mucho cuando salían juntos.

“Éramos amigos desde cuarto de la escuela, íbamos a la escuela de barrio La Lía, en Curridabat. Kawas fue el que metió a El Parce en la comedia. Mejores amigos, cómplices, compañeros y hermanos toda una vida”, recalcó.

Pese a su enfermedad, José Kawas no perdió su sonrisa.

En un museo o sitio especial

José Kawas se incorporó al grupo Omega en el año 2000, donde empezó a desarrollar sus personajes y segmentos cómicos en radio Vox. Seis años después se integró al programa de humor “El manicomio de la risa”, en Omega Estéreo, donde consagró su carrera.

Sus personajes llegaron a gustar tanto que saltaron a la televisión, en las transmisiones de Toros a la tica, Verano toreado o El Chinamo, de canal 7, donde ya tuvo que personalizarlos más y hacerse un traje diferente para cada uno.

Milton Crawford era otro de los queridos personajes de Kawas.

Para Barrantes, la trayectoria humorística de Kawas debería de ser recordada por siempre y de una forma especial, por eso hasta estaría dispuesto a donar sus trajes si llegaran a idear un museo o hicieran una exposición sobre artistas emblemáticos costarricenses.

“Los trajes que me dieron, pues evidentemente son un tesoro, tener eso es bastante importante, como lo dije hace mucho tiempo, sería bonito hacer un museo con cosas de artistas de Costa Rica, porque no existe, no hay. Sería bonito que podamos conservar o guardar en algún lugar todo lo que ha dejado la gente que ya se fue de la comedia, que ya ha fallecido bastante gente”, mencionó el comediante.

Imposible no llorar

Para Johnny, el 15 de julio se convirtió en la fecha más difícil de su vida y desde antes ya lo empieza a invadir el dolor y los recuerdos junto a su amigo.

De hecho, al día de hoy sigue llorando su ausencia por la gran falta que le hace y al recordar los duros momentos que vivió por culpa del cáncer.

“Desde hace una semana vengo sintiendo prácticamente el ácido, como dicen, porque son fechas que le marcan la vida completamente. Ha sido un día duro, trata uno de despitarse un poquito, de no pensar mucho, pero cuando pienso sí me da la lloradera, porque imaginate, tantos años juntos, como uña y mugre. Entonces es un día triste, complicado, porque todo es en torno a que hace dos años a estas horas estábamos prácticamente pasando el trago más amargo, de los peores tragos que me ha pasado en mi vida”, mencionó muy triste.

José Kawas era uno de los humoristas de radio Omega

Lo que más extraña es recibir el mensaje al WhatsApp que todos los días intercambiaban, pues su amistad era tan fuerte que no había día en que no se hablaran.

“Le agradecí en vida lo mucho que nos queríamos. Lo extraño mucho, ya que desde que llegó el WhatsApp a Costa Rica nos escribíamos hasta tres veces por día. Era superliguista y desde muy joven metido en la desaparcida radio Uno. Incontables las anécdotas, aventuras, travesuras, cumpleaños, Navidades y hasta más. Los secretos de mejores amigos hasta nuestras tumbas”, agregó dolido.

No lo olvidaron

Precisamente, en radio Omega, en el programa “La bombeta”, que se transmite de 5 a 7 p.m., hicieron un especial dedicado a Kawas, donde “El Parce” estuvo de invitado recordando a su amigo.

Johnny Barrantes y José Kawas se hicieron amigos desde que estaban en la escuela y siguieron juntos hasta su muerte. (Cortesía/Cortesía)

Y en el programa de la mañana, “El manicomio de la risa”, también hablaron de su legado y las muchas risas que le sacó a los oyentes cada vez que estuvo en cabina.

Por otra parte, el locutor Carlos Álvarez, quien trabajó por años en Omega, estuvo este martes en Planet radio (107.5 F.M.) también rindiendo un homenaje a Kawas, a dos años de apagarse para siempre la voz que dio vida al “¡Ey, mae!“.