Humorista José Kawas inició tratamiento de quimioterapia con la mejor la actitud

José Kawas, humorista de Omega, sigue con su lucha contra el cáncer. Archivo (Cortesía)

El humorista José Kawas contó en sus redes que su recuperación ha sido “muy rápida y exitosa”, y que está con toda la actitud para lo que se viene.

El famoso “Chito Pitt” sigue luchando contra el cáncer y este lunes arrancó su tratamiento de quimioterapia.

“Hace unos meses atrás jamás hubiese imaginado que podría tener cáncer y el típico ‘eso no creo que me pase a mi’ era lo que pensaba, pero actualmente me toca afrontar la situación con mente positiva”, escribió.

[ Humorista José Kawas se recupera de su segunda operación ]

El humorista del Manicomio de la Risa, de radio Omega, anunció en abril pasado que le habían detectado cáncer de vesícula y debido a esa enfermedad estuvo internado varios días en el hospital Calderón Guardia. En mayo lo tuvieron que operar en dos ocasiones, la primera para extraerle la vesícula y la segunda para cortar unos centímetros de su hígado para evitar que el tumor se expandiera.