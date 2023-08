Humorista Katherinne González abrió su corazón para hablar de un tema que afecta a muchas personas

Katherinne González compartió el video en su cuenta de Instagram. Foto: Cortesía

La imitadora de Pelando el ojo, Katherinne González no solo sabe hacer reír a la gente, sino que también motiva a las personas a ponerle bonito con el ejercicio.

González, mediante su cuenta de Instagram, compartió un video donde se le ve haciendo diferentes ejercicios y a este le agregó un audio bastante motivador que impulsa a las personas a entrenar.

“No te avergüences de tu proceso, que no te dé miedo fallar o intentarlo mil veces si es necesario, que no te dé vergüenza ir a un ritmo diferente a los demás, es que todos somos diferentes. Que el amor propio y la constancia puedan más que el miedo y la vergüenza. Recuerda que ya no eres la misma persona de hace meses, y no solo me refiero a lo físico”, dice el audio.

LEA MÁS: Humorista Katherinne González contó qué hizo para aprender a aceptar su cuerpo tal y como es

“Me encanta, necesitaba escucharlo”, “Qué carga”, “Sos una campeona”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores al escuchar el motivador mensaje de la humorista.