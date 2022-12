Humorista Opo Marín pasó un domingo muy triste por su novia fallecida

Opo Marín siempre andaba con su novia Sherlyn Ramos, quien falleció hace cuatro años. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

El humorista Adolfo “Opo” Marín pasó un día muy doloroso, pues el 11 de diciembre es una fecha muy triste para él y la familia de su exnovia.

Justamente, hace cuatro años murió su expareja Sherlyn Ramos Arrieta, sobrina de Carlos “el Porcionzón” Ramos.

La joven, de 33 años, estuvo hospitalizada en el San Juan de Dios por problemas en el hígado, pues desde niña padeció de osteoporosis y tomar tantas pastillas le afectó dicho órgano.

Cuando su novia estuvo internada el humorista siempre estuvo con ella. Archivo

Opo y Shey tenían casi 16 años de noviazgo cuando ella falleció y desde entonces, él no deja de recordar al amor de su vida.

“4 años han pasado y aún te extraño, aún te añoro, aún te lloro en mis noches y días de soledad, aún te sueño, aún cargo esta cruz tan pesada, aún mi corazón sangra de la más dolorosa herida que me dejó tu partida. 4 años han pasado y desde ese día murió (sic) mis ilusiones, mis sueños, mis planes contigo, murió mis Navidades y Año Nuevo, sin ti no es lo mismo, sin ti nada es lindo, sin ti no hay ganas, no hay alegrías, no hay esperanzas”, escribió en sus redes sociales.

El humorista además mencionó que por más que ha intentado enamorarse de otra, “no lo logro”.

“Sé que brillas como brillabas estando viva, sé que me esperas y sueño con eso, sí sé que estaremos juntos para siempre mi bella”, recalcó.

La relación de ambos siempre fue muy cuestionada por la diferencia de edades entre ellos, pues él le llevaba 27 años a la administradora de empresas; sin embargo, sus familiares siempre los apoyaron.

A mediados del 2021 Opo inició una relación con otra muchacha de nombre Kimberly Palma, pero solo duraron tres meses jalando porque, según dijo, les afectaron mucho las críticas de la gente cuando dieron a conocer que estaban juntos.