A todos y todas... buenas tardes...!!! Hoy, en el día mundial del trabajador, me complace anunciar de manera muy especial q soy parte de esta celebración en la q a Dios gracias todavía muchos pueden celebrar, esto xq q partir del próximo lunes iniciamos con ilusión este nuevo proyecto llamado La Risa se pega en #omegaestereo1051fm q estará bajo mi producción..!! Agradeciendo por supuesto a quienes confían en mi talento y capacidades, Javier Hernández @vertigoboy Andrés Zamora @padremix_azj y todos los involucrados en este formato...!! Vuelvo con orgullo a la radio más importante en toda Costa Rica, de lunes a viernes de 5 a 7 pm donde suena la q pega...!!! Los espero con ansias y gracias a todos...!!! ❤️🙏🏼🎙📻