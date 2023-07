¿Humoristas imitarán a los personajes de José Kawas tras su muerte? Esto respondieron algunos

Varios humoristas se reunieron en el programa "Manicomio de la risa" para homenajear a José Kawas. Facebook

Una de las grandes preguntas que se hacen muchos tras la muerte del humorista José Kawas Rodríguez es, ¿qué pasará con sus personajes, se fueron a la tumba con él o algunos de sus colegas los empezará a imitar?

Ese fue uno de los temas que tocaron este lunes en el programa “El Manicomio de la risa”, donde le hicieron un homenaje al creador de Chito Pitt, Milton Crowford y Escorpio, entre otros, tras su fallecimiento el pasado sábado 15 de julio.

En el espacio radial estuvieron de invitados Norval Calvo, Rigoberto Alfaro “Gallina”, Pepe Arroyo y todos los demás humoristas de Omega, quienes recordaron con mucho cariño los momentos que compartieron junto a Kawas y hablaron de qué pasará ahora con sus personajes.

El locutor Carlos Álvarez fue quien consultó que si cuando un humorista muere, deben de retomarse sus personajes con otro artista o dejarse de hacer y las opiniones estuvieron divididas.

“En el caso mío, yo siempre he dicho que el personaje debe de morir por un asunto de respeto a la persona que lo interpretó. Sé que hay gente que dice que para recordarlo siempre sigámoslo haciendo, pero nadie va a llegar a hacerlo igual o mejor que el original”, opinó el imitador Norval Calvo.

Gallina también mencionó que a su parecer, cuando se trata de personajes propios del humorista no hay que continuarlos porque hay que respetar la originalidad y la memoria del colega fallecido.

De hecho, comentó que muchas veces en sus presentaciones le han dicho que por qué no imita a otros colegas con los que ha trabajado en la radio y Rigoberto fue muy enfático en decir que él no puede quitarle el brete a otros que tanto les ha costado hacerse un nombre o mantener vivo un personaje.

“Para mí los personajes propios se respetan. Franklin (Vargas), Rolando (Carmona), Emeterio viven de eso. Yo no puedo andar haciendo un show de El Galán (personaje de Édgar Cartín) porque El Galán hace show de eso, entonces, yo no puedo porque después me llaman a mí y no al hombre, entonces, pienso que eso hay que respetarlo”, opinó.

Rolando Carmona, por su parte, comentó que para él es muy gratificante que lo imiten y que no le molesta para nada que otros hagan sus personajes siempre y cuando sea con respeto.

“A mí me llena de orgullo ver a la gente haciendo mis personajes porque significa que se hizo un muy buen trabajo y a su vez te va convirtiendo en una persona inmortal, entonces, lo veo diferente”, dijo el creador del personaje Cesario.

No más en Omega

Otro que opinó al respecto fue Emeterio Viales, el cual mencionó que no le molesta que lo imiten y que se siente orgulloso de que recreen a su personaje.

Eso sí, el folclorista aclaró que lo que no le gusta es que se anuncien como si fuera él el que va a estar en un evento cuando en realidad es un imitador.

Franklin Vargas, por su parte, piensa que cuando él falte, sus personajes se tienen que ir con él, porque no es justo que después otro quiera llenarse los bolsillos con un personaje al que no le dio forma ni vida.

“Creo mucho en la creatividad más que en la imitación, agarrar a un personaje ya hecho y hacerlo tal vez leña si se hace mal, porque se debe hacer muy bien. En la imitación rescato mucho ese respeto al personaje cuando no tienden a exagerarlo”, comentó el que hizo famosos a personajes como Matricio.

Carlos Álvarez, quien es el director de los programas humor de Omega, fue muy enfático en dar su opinión y prometió que mientras él esté en la emisora solo pondrán las grabaciones con la voz original de Kawas cada vez que le hagan un homenaje póstumo.

“Mientras yo esté, yo no voy a permitir que alguien haga los personajes de Kawas porque sería como decir: ‘el muerto al hoyo y el vivo al pollo’, ‘diay ya te moriste, que venga el que sigue’, y de verdad lo digo con respeto y no quiero que suene a dictador ni nada por el estilo”, señaló el locutor.