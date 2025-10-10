Ignacio Santos salió de sombrero en Telenoticias por este motivo

Ignacio Santos lució en Telenoticias uno de sus sombreros más queridos. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

Ignacio Santos sorprendió este viernes al presumir un “look” con sombrero durante varios minutos de la edición meridiana de Telenoticias.

El director del noticiero de canal 7 explicó que el gesto de ponerse un sombrero se debió a la celebración, este 10 de octubre, del Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Don Ignacio lució así a petición de doña Lisbeth Quesada Tristán, exdefensora de los Habitantes a quien entrevistó este viernes por esa celebración y por ser ella precursora de la Clínica de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del Hospital Nacional de Niños.

“Para empezar la entrevista como se debe, usted me lo pidió, pongámonos a tono”, dijo don Ignacio al momento de colocarse el sombrero e iniciar la entrevista.

Según dijo el periodista y jefe de Telenoticias, el sombrero que lució es muy especial ya que tiene casi dos décadas con él.

“Yo estoy con mi ‘Pork pie hat’ que tengo hace más de 15 años. En solidaridad con la causa hay que ponerse el sombrero, yo me puse el mío”, afirmó Santos.

Ignacio Santos dijo que el sombrero que usó este viernes en Telenoticias tiene como 15 años de antigüedad. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

Un “Pork pie hat” es un tipo de sombrero clásico que se caracteriza por tener capa baja y plana, ala corta y levemente levantada y, generalmente, es hecho de fieltro, aunque también puede ser de paja, cuero o materiales más modernos.

Ese tipo de sombrero fue muy popular en el siglo XIX pero resurgió en la década de los 30 y 90 entre artistas del jazz y el swing.

Doña Lisbeth Quesada explicó: “Estamos ensombrerados porque en el mundo celebramos los ciudadanos paliativos en esta fecha (10 de octubre) y se decidió que nos pusiéramos un sombrero que de los cuidados paliativos”.

Mencionó que es ponerse el sombrero en reconocimiento a todos los trabajadores que laboran en esas unidades.