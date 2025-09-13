Nancy Dobles y su pareja Ignacio Santos decidieron revivir su personaje de redes

Nancy Dobles y don Ignacio Santos tienen años juntos y tienen una gran relación. (Instagram)

¡Volvieron Chacarita y Pancracio! Nancy Dobles y su pareja Ignacio Santos decidieron revivir el personaje que crearon en redes sociales desde hace seis años.

Aunque al director de Telenoticias no le gustan las redes sociales y mucho menos ser influencer, en este caso hace excepción por una gran razón, que solo se escucha y no se ve.

Nancy creó a “Chacarita” en el 2019, gracias a un filtro que le permite agrandar su boca y los ojos, para contar chistes y anécdotas vacilonas sobre ella en la privacidad de su casa.

Como la presentadora de Buen día tiene una relación con Santos desde hace más de 10 años, se inventó que, para cuando están juntos, Chacarita también tiene un novio que se llama Pancracio.

La gran diferencia es que Pancracio es algo quitado para las cámaras y algo “amargado”, por lo que solo hace comentarios de que a nadie le interesa lo que él está haciendo.

Nancy tenía muchos meses de no subir contenido a la cuenta “Yosoychacarita”, pero el viernes decidió reactivarla.

Chacarita contó que era que andaba “de parranda”, pero que ya está de vuelta y al llegar a su casa le dijo a Pancracio que contara dónde había estado él todo este tiempo.

“¿Por qué a la gente le importa saber dónde estoy? A mí me importa un pepino dónde está la gente”, respondió.

“Ven por qué no lo saco, por amargado”, dice Chacarita.

Chacarita y Pancracio volvieron a las redes sociales

Pero sus hijos Daniel y Gabriel también tienen su personaje. El primero se llama Wilfredito y el menor es Maco, los cuales pronto volverán a salir también.

“Él (Ignacio Santos) siempre me apoya y con Pancracio muestra una parte muy bonita del personaje (risas). Creo que esa es la maravilla del humor, que otras personas se contagien y que lo vean de una forma diferente. Cuando le conté lo que iba a hacer, le pregunté cómo se quería llamar porque no quería usar su nombre ni el de mis hijos. Él me propuso llamarse Pancracio y así se quedó”, nos dijo Dobles en una entrevista que nos dio en el 2019.

En esta otra cuenta, Nancy tiene más de 42 mil seguidores y su última publicación fue en enero.