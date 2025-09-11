Nancy Dobles contó que sufrió un accidente y encendió preocupación en redes

Teleguía Farándula

Por Fabiola Montoya Salas
Nancy Dobles
Nancy Dobles sufrió un accidente el sábado. (Instagram/Instagram)

La presentadora Nancy Dobles reveló que sufrió un accidente recientemente, situación que generó preocupación en redes sociales, aunque no dio mayores detalles sobre lo ocurrido.

Por medio de su cuenta de Instagram, la querida comunicadora compartió una foto en un fisioterapeuta donde se ve claramente que le están haciendo algún tipo de procedimiento en su pie izquierdo.

Valentina Brenes Vega
Nancy Dobles mostró parte de su pie. (Archivo/Archivo)

Y aunque no entró en muchos detalles, contó que sufrió un pequeño resbalón el sábado y se le hizo un esguince.

Nancy Dobles mostró una foto. Captura (nancy /nancy dobles)

Este jueves estuvimos pendientes del programa Buen Día y, en vez de salir con tacón alto, salió con unos bajitos, probablemente para cuidar el pie.

De parte del equipo de La Teja, le enviamos una pronta recuperación.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

