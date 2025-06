Imitador de Pelando el ojo colecciona algo que cuesta creer: “Es una locura”

Marcos Agüero trabaja desde hace 8 años en Pelando el ojo. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

A Marcos Agüero muchos lo conocen por su trabajo en el programa de humor, Pelando el ojo, en el que ha hecho reír a más de uno durante los últimos ocho años, con sus imitaciones de personalidades de la política o del deporte.

LEA MÁS: Marcos Agüero, de Pelando el ojo, cuenta cómo reaccionó Rodrigo Chaves por imitarlo

Pero, a pesar de que el vecino de Puriscal es bastante popular por su faceta artística, pocos sabían que el periodista, de 36 años, tiene otra gran pasión más allá del humor y la risa, una que, por cierto, huele muy bien: la de los perfumes.

Agüero es un verdadero fiebre del buen olor y tan en serio es esa afición que hasta tiene un programa televisivo sobre perfumería, en un canal local de Puriscal. En el espacio comparte consejos, reseñas y anécdotas “olfativas” con quienes, como él, disfrutan de oler rico.

La pasión de Marcos por los perfumes no es nueva. Dice que desde que era niño se emocionaba cuando le regalaban perfumes y, con el paso de los años, se fue haciendo amante del “buen oler”.

Marcos Agüero tiene un programa en una televisora local de Puriscal dedicado al tema de la perfumería. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

“Desde pequeño tuve ese gusto. Me regalaban un perfume y yo era feliz. Recuerdo en esa época los perfumes superbaratos que le daban a uno de marcas que ya ni siquiera sé si existen, pero cuando fui creciendo y empecé a trabajar en una empresa de oficinas y que ya podía comprar mis propios perfumes, comencé a crear una colección”, contó en una reciente entrevista con La Teja.

Actualmente, se define como un fiebre y coleccionista de perfumes, con más de 120 botellas de diferentes marcas, olores y para todo tipo de ocasiones. A pesar de que siempre tuvo ese gusto, contó que la pandemia lo enfiebró todavía más.

LEA MÁS: En Pelando el ojo aprovecharon pacho del presidente Rodrigo Chaves hablando en inglés

“Cuando estábamos en pandemia recuerdo que empecé a hacer la colección más grande y hasta la fecha. Se me salió de las manos porque ya llevo más de 120. ¡Es una locura!”, dijo.

Pero él no solo colecciona, también es un estudioso de ese mundo. “Soy tan fiebre que he llevado hasta cursos y seminarios de perfumería, pero por un tema mío de gusto personal”, afirmó.

Se perfuma hasta dos veces al día

Agüero aclaró que los perfumes que colecciona los tiene para uso diario y, como son tantísimos, se perfuma hasta con dos diferentes al día, dependiendo del clima, la ocasión o la hora, porque en ese “arte” todo cuenta.

“Si en la mañana hace calor y voy a un evento, uso uno para eso. Ya en la noche, si voy a otro lado y está más frío, me baño y me pongo otro. Tengo perfumes para todo: para andar en saco, para ir al gimnasio, para cuando salgo con amigos… ¡Para todo!”, aseguró.

Marcos Agüero tiene sus perfumes distribuidos en estantes por prácticamente todo su cuarto, pero se pagó a hacer un mueble para reunir la colección en un solo lugar. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

Marcos no teme que su colección se le acabe, primero porque cada día se hace más grande y, segundo, porque son tantos los perfumes que tiene, que bromea con que no le alcanzará la vida para gastarlos todos.

LEA MÁS: Locutor de Pelando el Ojo habla tras el accidente que tuvo: “Me cuesta bañarme y cocinar”

“Son tantos que no me va a dar chance de gastarlos, entonces, si alguien me pide, les vendo 5 o 10 mililitros en frasquitos. Pero eso no es un negocio, lo hago porque sé que nunca los voy a terminar”, refirió.

Con su “lote” de más de un centenar de esencias, asegura que el perfume perfecto es el versátil, ese que se puede usar sin importar la ropa, el clima o el lugar.

“El perfume ideal es ese que funciona siempre. Hay gente que tiene un ‘perfume firma’, que es ese que los identifica, apenas entran a un lugar. Yo no tengo ‘perfume firma’ porque todos los días uso uno distinto”, mencionó.

Por esa misma razón es que le resulta bien difícil elegir uno favorito dentro de todos los que tiene.

Marcos Agüero tiene más de 120 perfumes y contando. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

Tiene perfumes de hasta 200 mil colones

En su colección, mencionó, hay perfumes que van desde los 20 mil hasta los 200 mil colones. “Tengo de todos. De diseñador, de marcas de solo perfumería (alta gama), de inspiraciones árabes... ¡Es una locura!”, subrayó Marcos, quien considera que no hay perfumes malos sino mal utilizados.

LEA MÁS: Fiesta llevó a editor de Noticias Repretel a ser imitador de Pelando el ojo

“Mucha gente me pregunta si estará usando el perfume correcto. Yo siempre les digo que no es que el perfume sea malo, sino que tal vez lo están usando en el contexto incorrecto. Por ejemplo, hay perfumes que no son para usar en un día de calor o en el gimnasio. Todo depende del momento”, explicó.

Marcos Agüero también es parte de las transmisiones de fin y principio de año de Repretel. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

Y si le quedaba alguna duda de lo aficionado que es el también humorista de Repretel por la perfumería, ojo a este dato que nos dio, ya que así como los aficionados al vino asisten a catas, él, como aficionado a los perfumes, participa en los testeos.

“Como lo agarré como hobby y tengo años en esto, entonces me reúno constantemente con gente que conoce mucho más que yo, que tiene mucho más tiempo en esto, y hacemos testeos que son como ir a una cata. Lo que pasa es que en vez de vino testeamos perfumes”, agregó el talentoso puriscaleño.