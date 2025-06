Marcos Agüero, de Pelando el ojo, cuenta cómo reaccionó Rodrigo Chaves por imitarlo

Marcos Agüero, de 36 años, es periodista y humorista y en Pelando el ojo es el imitador de Rodrigo Chaves. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

El puriscaleño Marcos Agüero es el talentoso integrante de Pelando el ojo que imita al presidente Rodrigo Chaves en el programa que se transmite por radio Monumental, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde.

Agüero tiene 36 años, es periodista y trabaja en el programa radial –dirigido por Norval Calvo– desde el 2017, tras pasar por otros espacios humorísticos en emisoras como La Mejor, Omega, e incluso en dos temporadas taurinas de canal 7.

Esta semana, un video de Marcos se hizo viral debido a la gracia que causó la parodia que hizo en la radio del discurso en inglés del presidente Chaves en la cumbre de los océanos, en Francia, intervención que dio muchísimo de qué hablar.

Sobre esa imitación, las muchas más que tiene y su llegada al mundo del humor, Marcos conversó con La Teja a mediados de esta semana.

¿Cómo fueron sus inicios en el humor?

Empecé en el 2012 con Rolando Carmona y un programa que se llamaba “Humor en el aire”, en La mejor, ahí mismo en Central de Radios. De ahí pasé, en el 2014, a Omega y canal 7. Estuve en canal 7 durante dos años en toros y me voy para Pelando el ojo en el 2017.

¿A Pelando el ojo cómo llegó?

Después de que finiquité en Omega por varios cambios de personal en los que salimos varios humoristas, como a los dos meses Norval (Calvo) me contactó para un proyecto de muñecos que él tenía y que necesitaba colaboración con algunas voces de personajes. Empecé grabando esos sketches y ya luego Norval me empezó a invitar a quedarme en el programa y, a finales del 2017, me dijo que también me quería en el proyecto radial (Pelando el ojo) y desde entonces trabajo con él.

Marcos Agüero no solo imita al presidente Rodrigo Chaves también lo caracteriza. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué destaca de su paso por Pelando el ojo?

Cuando llegué a Pelando el ojo ya llevaba experiencia en el micrófono, en radio y televisión, así que no era un novato, tenía un nombre en el ámbito humorístico, pero este programa me permitió unir dos cosas que me gustan mucho: la comunicación, porque soy periodista de profesión, y esa parte del humor. Pelando el ojo fue como llegar al lugar donde más encajaba por esos dos mundos. Fue como un sueño.

¿Entonces nunca ejerció el periodismo como tal?

En realidad no. Sí he hecho notas o reportajes, pero no para un medio de comunicación. Lo mío y mi experiencia en medios masivos y de alta exposición ha sido a través del humor.

¿Vive completamente del humor?

Tengo un par de negocios extras, pero mi mayor ingreso proviene del humor y no solo en Pelando el ojo, sino de otras oportunidades que se me han abierto en los otros espacios de Repretel. Tengo dos programas en una televisora local que no tienen nada que ver con el humor.

¿Cuántas imitaciones tiene?

No he vuelto a hacer inventario de eso, pueden ser más de 20, algunas que ya no utilizo porque los personajes salieron de la palestra y otros que por equis razón se usaron en otro contexto, dinámica o enfoque.

Marcos Agüero ha tenido varias oportunidades de imitar a Rodrigo Chaves con él sentado al frente en la cabina de Pelando el ojo. Fotografía: Cortesía Marcos Agüero. (Cortesía/Cortesía)

¿Cuáles tiene activos?

En Pelando el ojo manejamos un stock de 10 personajes. En el caso mío, actualmente, el del presidente (Chaves), pero también el de Andrés Carevic, Alexandre Guimaraes, Mauricio “Chunche” Montero, Sixto Porras, Jacques Sagot. Por programa tengo como seis personajes.

¿Cómo nace la imitación de Rodrigo Chaves?

A Chaves lo saqué desde que era candidato a la presidencia y aposté por esa imitación cuando pasó a la segunda ronda con Figueres. Recuerdo los debates entre Chaves y Figueres y un video de él tirando besos (desde la playa). Ese video me sirvió mucho porque fue muy natural.

¿Qué fue lo más difícil de lograr esa imitación?

La psicología del personaje, porque las imitaciones cuando uno las quiere hacer más detalladas, hay que entender el personaje cuando está enojado, contento, cuando utiliza el sarcasmo, que es mucho de él. Tenía que entender todo eso, no solo para llegarle a la voz. Tuve que entenderlo a él y, en ocasiones, hasta pensar lo que diría en cierta situación. Fue la parte más retadora, porque tal vez no estábamos acostumbrados a un presidente que es jocoso en ciertas cosas, que tiene sus dichos y formas de criticar.

¿Ha sido su imitación más difícil de lograr?

Fue una de las imitaciones que está en el top 3 de difícil, porque era un personaje que en el momento que lo saqué nadie lo hacía, entonces sí tuve que hacer el trabajo desde cero, de crearlo desde la persona. Me tocó construirlo de cero, fue muy complicado.

Esta es la parodia del discurso de Rodrigo Chaves en Pelando el ojo

Chaves ha estado en Pelando el ojo, ¿qué le ha dicho de su imitación?

Lo hemos tenido varias veces. Lo tomó superbién. Vaciló consigo mismo, digo yo, porque estábamos los dos ahí. Me ha tocado imitar a varios políticos y, aunque muchos se ven muy serios, cuando uno los trata se comportan muy amables. Ese día que compartimos fue una entrevista más distendida, vacilamos un montón y se mostró contento.

¿Cómo surgen esas ideas de imitarlo, por ejemplo, en su discurso en inglés?

Eso es lo bonito por la inmediatez. Antes de este uno que se hizo viral fue el del encontronazo que tuvo en un restaurante (con Christian Bulgarelli), hicimos un video y recreación. Son ideas que surgen del trabajo en equipo, ya obviamente, el desarrollo del personaje o cómo yo lo haga es mi cuenta.