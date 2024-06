Imitadora Katherinne González ahora practica el pole dance y tiene que ver sus giros en el tubo

Katherinne González, imitadora y humorista. resultó ser bastante ágil.

La imitadora Katherinne González encontró un nuevo deporte que la tiene fascinada y dando vueltas.

Y es que la integrante del equipo de humorista del programa Pelando el ojo ahora está practicando pole dance.

La humorista dio una pequeña muestra de lo mucho que ha aprendido en un mes de estar practicando arriba del tubo.

Katherinne González resultó bien ágil

Ella compartió un video en su Instagram donde además mostró bastante carnita y las piernotas que se maneja.

“Esta fue mi prueba del primer mes en Pole, lo intenté varias veces y me daba mucho miedo soltar mis manos, pero me llené de seguridad y lo logré. Me encanta sentirme fuerte y poderosa en este deporte”, escribió.

Katherinne también practica el crossfit, con el que ha agarrado bastante fuerza en sus brazos y piernas, que ahora le sirven para bastante en su nueva practica deportiva.

El que debe de estar como loco de verla así de sexi debe ser su novio, el también imitador Edson Picado.