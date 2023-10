Katherinne González: “Hablar del cuerpo ajeno y ofender por redes sociales tiene que cambiar ya”

Katherinne González es una apasionada del CrossFit,

La imitadora de Pelando el Ojo, Katherinne González, vive un gran proceso de amor propio, mientras intenta motivar a otras personas y lidia, al mismo tiempo, con los malos comentarios y la crueldad de ciertas personas en las redes sociales.

La también arquitecta vive un gran momento a nivel personal y quiere trasmitir ese mensaje de motivación a todos sus seguidores.

“Llevo este proceso desde hace algunos años, cuando tomé la decisión de empezar, de cambiar algunos hábitos y de valorarme como todos lo merecemos. Cuando empecé, de una manera muy espontánea, lo fui compartiendo en redes, sin saber que había mucha gente que estaba pasando por lo mismo y que se identificaban”, contó en una entrevista con La Teja.

Katherinne con el tiempo descubrió que generar este tipo de contenido, donde iba mostrando su crecimiento en el crossfit, no solo le ayudaba a ella.

“Es bueno que la gente vea que no todo sale a la primera, que empezar un deporte no es fácil, que es normal si no se puede controlar un peso. Los que me siguen en mis redes desde hace años han ido viendo el crecimiento conmigo”.

La comediante también quiere que la gente deje de ver y medir la vida por estándares idealizados de belleza, por eso últimamente ha mostrado su cuerpo tal y como es.

“Me gusta mucho mostrar mi cuerpo como es, natural, porque estamos tan llenos de información manipulada que siempre que vemos una foto o un video con un cuerpo bonito tendemos a comparar el nuestro y si es algo superfalso o muy montado y artificial, vamos a creer que eso es lo que está bien, cuando en realidad cualquier cuerpo y cualquier forma está normal y perfecto”.

Aunque ahora vive más tranquila y con más seguridad, confesó que en algún momento vivió con la presión de no saber si subir una foto porque la pose no era la mejor.

“Es muy difícil ser una persona del medio, que trata de cuidar su imagen y ese tipo de cosas, pero en realidad uno se está encasillando, es no dejarse ser. Al inicio, cuando empecé en todo esto, me sentí así y decía que no iba a subir una foto porque me veía muy gruesa o muy cuadrada y un día me puse a pensar y dije que no, que podía mostrar el lado natural que no tiene nada de malo”, explicó.

La imitadora Katherinne González recordó la importancia del amor propio y del respeto que merece el cuerpo con su belleza real. Foto: Capturas de pantalla

La maldad deja marcas

Por su trabajo tanto en radio como en televisión, siempre ha estado expuesta a las críticas de la gente y a pesar de que ya las ofensas no le duelen tanto, hay algunos que siempre recordará.

“Me acuerdo de que en una transmisión de Pelando el ojo, cuando había bajado mucho de peso, alguien puso: ‘por más que baje de peso, siempre va a seguir siendo la eterna gorda’. Yo no entiendo como alguien saca el tiempo para decir esas cosas. Lo que marca no es que me digan gorda, es la forma despectiva, como lo dicen”, analizó.

Hace pocos días ella se dio a la tarea de mostrar cómo recibió muchos malos comentarios, tan solo por publicar un video entrenando.

“Al inicio me afectaba mucho, con el tiempo entendí que lo que importa es lo que piense yo y cuando vi todo ese montón de malos comentarios quise evidenciar que ese tema de hablar del cuerpo ajeno y ofender por redes sociales ya tiene que cambiar. En la vida real las tías, las amigas, las compañeras de trabajo, hacen ese tipo de comentarios sin saber que pueden lastimar y traerse abajo un proceso”.

González agregó que cuando tiene bajones emocionales y días difíciles, tiene tres personas que se vuelven su zona de confort.

“He construido mucha seguridad, con los años, con las experiencias y ahora no lo tomo personal, veo lo fuerte que me he convertido en muchos aspectos, pero claro, siempre hay días malos. Soy muy sentimental y siento mucho las cosas que me pasan o a veces siento que recaí y las personas que siempre están para apoyarme en esos días son mi hermana que es mi mejor amiga, mi novio Edson (Picado) y también mi mamá, ellos son importantes e indispensables para esos días y el programa también, porque es como una terapia”.

En la actualidad la imitadora está agradecida y disfrutando la vida que siempre soñó y tiene muchas motivaciones personales y proyectos profesionales con Pelando el Ojo, La Matraca, Los Toros de Repretel y su pódcast “Conmigo florezco” donde da un mensaje de aceptación.