Imitadores de Pelando el ojo Edson Picado y Katherinne González están cada vez más cerca del “sí, acepto”

Los imitadores de Pelando el Ojo, Edson Picado y Katherinne González, están a tan solo semanas de dar el “sí, acepto” y este fin de semana vivieron uno de los momentos más esperados antes de la boda: sus despedidas de solteros.

Katherinne González y Edson Picado, imitadores de Pelando el ojo, se casarán muy pronto. (redes/Instagram)

La pareja, que se casará el próximo 13 de junio, celebró por separado junto a sus amigos más cercanos y compañeros de trabajo, en actividades llenas de risas, buena comida y mucha emoción.

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Edson Picado disfrutó de su despedida de soltero junto a sus compañeros imitadores de Pelando el ojo. (redes/Instagram)

Por un lado, Edson Picado disfrutó de su despedida acompañado de sus compañeros humoristas del popular programa radial, en una finca de recreo donde compartieron carne asada, brindaron y aprovecharon para refrescarse en la piscina.

Mientras tanto, Katherinne González celebró junto a sus amigas y compañeras de la radio en otro sitio también con piscina, donde no faltaron los brindis, las fotos y las muestras de cariño por esta nueva etapa que está a punto de comenzar.

Katherinne González disfrutó junto a sus amigas de un día de piscina. (redes/Instagram)

La futura novia compartió en sus redes sociales varias imágenes del festejo y dejó ver lo especial que fue para ella este momento.

“¡Hoy fue mi despedida de soltera! Un día de muchas lagrimitas de felicidad, risas y sintiéndome muy amada. No puedo estar más agradecida con Dios de estar rodeada de mujeres tan lindas y maravillosas. ¡Las amo!”, escribió.

La cuenta regresiva ya comenzó y ambos se preparan para uno de los días más importantes de sus vidas.