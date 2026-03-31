Katherinne González y Edson Picado dieron un paso importante antes de su boda

Katherinne González y Edson Picado compartieron un nuevo avance rumbo a su boda. (captura /Katherinne González)

Cada vez falta menos para que Katherinne González y Edson Picado se conviertan en esposos, y mientras llega el gran día, la pareja sigue tachando pendientes importantes en su camino al altar.

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Esta vez, ambos contaron en redes sociales que ya completaron uno de los pasos más significativos antes de su boda: la catequesis matrimonial.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la humorista compartió varias fotos en las que aparecen abrazados y felices, mientras revelaban que ya cerraron esa etapa de preparación rumbo a su matrimonio.

“Concluimos la catequesis matrimonial, un proceso lindísimo de la mano de personas maravillosas. Gracias a la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Barva, es increíble todo lo que hicieron por nosotros estos domingos”, comentó en la publicación.

La catequesis matrimonial es parte del proceso que muchas parejas realizan antes de casarse por la Iglesia, ya que sirve como preparación para la vida en pareja y el compromiso del matrimonio religioso.

Katherinne González y Edson Picado compartieron un nuevo avance rumbo a su boda. (Katherinne González y Edson Picado compartieron un nuevo avance rumbo a su boda./Katherinne González y Edson Picado compartieron un nuevo avance rumbo a su boda.)

Ya tienen fecha para casarse

Fue el pasado 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, cuando Katherinne y Edson revelaron públicamente que se casarán el próximo 13 de junio de 2026.

En ese momento compartieron un creativo video vestidos como muñequitos de queque, donde anunciaron con emoción la fecha de su boda.

Así que sí, la pareja no solo está contando los días para darse el “sí, acepto”, sino que también sigue cumpliendo cada paso importante antes de llegar al altar.