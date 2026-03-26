Katherinne González le dio gran sorpresa a su hermana menor (son igualitas)

En medio de sus preparativos de boda, la imitadora de Pelando el ojo Katherinne González sorprendió a su hermana menor con una noticia que la dejó muy feliz.

Katherinne, quien se casará con Edson Picado el próximo sábado 13 de junio, eligió a Kristen en uno de los roles más importantes de su boda: dama de honor.

Katherinne González junto a su hermana Kristen en octubre del año pasado durante su graduación como administradora de empresas. (Instagram/Instagram)

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Una emotiva carta que desató lágrimas de felicidad

La también figura de Repretel eligió una forma muy especial para hacer la propuesta a su hermana: una carta cargada de amor y agradecimiento, en la que destacó el apoyo incondicional de su hermana.

En el mensaje, Katherinne le agradeció por estar siempre a su lado, por nunca soltarla y por acompañarla en cada etapa de su vida.

Al final, lanzó la pregunta que hizo explotar la emoción: “Entonces, ¿quiere ser mi dama de honor?”.

Katherinne González le propiso a su hermana ser dama de honor con esta carta. (Instagram/Instagram)

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“Soy la hermana más feliz”

La respuesta de Kristen no se hizo esperar y dejó claro lo mucho que significó el gesto: “Soy la hermana más feliz”.

El momento fue compartido en redes sociales, donde Katherinne también reaccionó con un mensaje lleno de cariño.

“Te amo, Kris”, dijo la imitadora.