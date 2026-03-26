Farándula

Katherinne González le dio gran sorpresa a su hermana menor (son igualitas)

Imitadora de Pelando el ojo sorprendió a Kristen en medio de los preparativos de su boda con Edson Picado

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Por Manuel Herrera

En medio de sus preparativos de boda, la imitadora de Pelando el ojo Katherinne González sorprendió a su hermana menor con una noticia que la dejó muy feliz.

Katherinne, quien se casará con Edson Picado el próximo sábado 13 de junio, eligió a Kristen en uno de los roles más importantes de su boda: dama de honor.

Katherinne González
Katherinne González junto a su hermana Kristen en octubre del año pasado durante su graduación como administradora de empresas. (Instagram/Instagram)

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Una emotiva carta que desató lágrimas de felicidad

La también figura de Repretel eligió una forma muy especial para hacer la propuesta a su hermana: una carta cargada de amor y agradecimiento, en la que destacó el apoyo incondicional de su hermana.

En el mensaje, Katherinne le agradeció por estar siempre a su lado, por nunca soltarla y por acompañarla en cada etapa de su vida.

Al final, lanzó la pregunta que hizo explotar la emoción: “Entonces, ¿quiere ser mi dama de honor?”.

Katherinne González
Katherinne González le propiso a su hermana ser dama de honor con esta carta. (Instagram/Instagram)

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“Soy la hermana más feliz”

La respuesta de Kristen no se hizo esperar y dejó claro lo mucho que significó el gesto: “Soy la hermana más feliz”.

El momento fue compartido en redes sociales, donde Katherinne también reaccionó con un mensaje lleno de cariño.

“Te amo, Kris”, dijo la imitadora.

Katherinne González
Katherinne González y Kristen cuando eran niñas. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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