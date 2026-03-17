Katherinne González terminó en el hospital por esta razón: “Me preocupé mucho”

La imitadora de Pelando el ojo, Katherinne González, tuvo que salir corriendo este martes a un hospital en busca de atención médica, por una situación de salud que venía arrastrando desde hace días y a la que no le prestó la atención que merecía.

Al menos así lo contó la también figura de Repretel en un sincero mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde abrió su corazón una vez más con sus miles de seguidores para hablar al respecto.

Katherinne González terminó con la cara toda hinchada. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

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Un descuido tras un momento muy doloroso

Según González, descuidó un tema de su salud en el último año a raíz del doloroso proceso que vivió en este tiempo por la muerte de su papá, don Luis Enrique González Villalobos, el 30 de abril del 2025.

Producto de la sensible partida, Kathy dejó de prestarle atención a un delicado asunto de salud: el de las alergias e intolerancias, y eso le pasó la factura en los últimos días, al punto de obligarla a ir a un hospital.

“Hace días regresaron mis reacciones alérgicas y me preocupé mucho”, reconoció antes de explicar el por qué de su situación.

“Debo ser sincera y contarles que desde abril del año pasado (pasó algo muy doloroso para mí) me descuidé con mis alergias e intolerancias, me dio totalmente lo mismo y ahora más que nunca sé que este tema hay que tomarlo con seriedad”, afirmó.

Si bien no mencionó directamente el fallecimiento de su papá, no hay ninguna duda de que la arquitecta de profesión se haya referido a eso.

Katherinne González se sinceró sobre la situación por la que pasa en este mensaje. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

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Terminó en el hospital

Katherinne se dejó ver en un video con su cara totalmente hinchada mientras llegaba al hospital de una reconocida universidad privada, donde la medicaron y la inyectaron, según lo que contó.

Su experiencia la aprovechó para hacerle un llamado a las personas a ponerle atención a su salud en caso de detectar que sufren de alguna alergia.

El llamado que hizo a sus seguidores

“Si ustedes tienen sospechas de una alergia, vayan donde un profesional y por favor cuídense mucho y eviten consumir cosas que les hacen daño a su cuerpo. Consejo del día, cuídense mucho, las alergias es un tema importante del cual hablar”, mencionó.

Katherinne González enfrentó la dura muerte de su papá el 30 de abril del 2025. (Instagram/Instagram)

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