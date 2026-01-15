Katherinne González hace inesperada confesión sobre su boda con Edson Picado

Katherinne González dio detalles este jueves sobre cómo avanzan los preparativos de su boda con Edson Picado y, en medio de lo que contó, hizo una inesperada confesión sobre los invitados.

Los imitadores de Pelando el ojo y de Repretel se comprometieron a inicios del 2025 y ya confirmaron que terminarán este 2026 convertidos en marido y mujer. Eso sí, la fecha exacta del matrimonio todavía la mantienen en total secreto.

Katherinne González y Edson Picado se casarán este 2026. Fotografía: Instagram. (captura /Katherinne González)

Retomó planes tras volver de Chile

González contó que, tras regresar a Costa Rica luego de vacacionar en Chile, empezó a ordenar sus planes del año y a tomar decisiones importantes sobre el evento más significativo que tendrá este 2026: su boda.

“Acabo de tener una reunión con las organizadoras. Fue una reunión demasiado productiva, avanzamos demasiado, tomamos decisiones, elegimos proveedores, ya tenemos grupo musical, el lugar, los vestidos y un montón de cosas más que me hacen (estar) muy feliz y muy tranquila”, dijo.

Una boda íntima y con pocos invitados

La arquitecta reveló que ya eligieron la paleta de colores y que la boda tendrá una temática de bosque y cabañas, pero fue al hablar de los invitados cuando sorprendió.

Reconoció que aún no tienen listas las invitaciones y que ni siquiera existe una lista definitiva de invitados, ya que es una de las decisiones que más cuidado está tomando junto a Edson.

“Nos ha costado mucho la lista de invitados. Ni siquiera hemos hecho la lista, porque es una boda muy íntima. No es nada de muchas personas, es íntima y las personas que van a ir es porque de verdad son importantes y se han preocupado por nosotros dos, porque han estado en nuestros procesos y nuestros días buenos y malos”, explicó.

Katherinne González habla sobre los invitados a su boda con Edson Picado

Algunos invitados están “a prueba”

González también confesó que ya han anotado algunos nombres, pero que no todos son definitivos, pues varios están todavía “a prueba”, mientras afinan los últimos detalles del evento.

