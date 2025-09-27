Katherinne González y Edson Picado se casarán en este impresionante lugar

Ahora sí es cierto que Katherinne González y Edson Picado iniciaron con la cuenta regresiva para su boda.

Fue González quien dio la noticia que los tiene muy felices, ya que ellos tenían muchas cosas listas, pero no eran “flechados” por ningún lugar para casarse.

“¡Le dimos el sí al lugar para nuestra boda!”, escribió Katherinne en Instagram con un video del impresionante lugar.

Según dijo, para ellos era importante elegir un sitio que reflejara lo que eran y el que encontraron en Rancho Redondo, en Goicoechea, les cayó, literal, como anillo al dedo.

“Era importante encontrar un lugar que reflejara nuestra esencia, nuestra personalidad y así como somos, y después de ver muchos lugares elegimos uno que está rodeado de mucha naturaleza, unos árboles inmensos, animales, con un olor a madera recién cortadita, y no se imaginan el frío tan delicioso que hace aquí”, afirmó la talentosa figura de Repretel mientras recorría el lugar.

Katherinne dijo que, desde que pusieron un pie en el sitio, llamado Cloud House y que es “pet friendly”, supieron que era el lugar que querían para prometerse estar juntos para toda la vida.