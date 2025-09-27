Farándula

Katherinne González y Edson Picado se casarán en este impresionante lugar

Katherinne González y Edson Picado ya definieron el lugar en el que se realizará su boda

Por Manuel Herrera

Ahora sí es cierto que Katherinne González y Edson Picado iniciaron con la cuenta regresiva para su boda.

Katherine González Edson Picado
18/01/25 Alajuela, Parque Viva, Anfiteatro Coca Cola, concierto Jesse & Joy en Costa Rica Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro )

Fue González quien dio la noticia que los tiene muy felices, ya que ellos tenían muchas cosas listas, pero no eran “flechados” por ningún lugar para casarse.

“¡Le dimos el sí al lugar para nuestra boda!”, escribió Katherinne en Instagram con un video del impresionante lugar.

Según dijo, para ellos era importante elegir un sitio que reflejara lo que eran y el que encontraron en Rancho Redondo, en Goicoechea, les cayó, literal, como anillo al dedo.

“Era importante encontrar un lugar que reflejara nuestra esencia, nuestra personalidad y así como somos, y después de ver muchos lugares elegimos uno que está rodeado de mucha naturaleza, unos árboles inmensos, animales, con un olor a madera recién cortadita, y no se imaginan el frío tan delicioso que hace aquí”, afirmó la talentosa figura de Repretel mientras recorría el lugar.

Katherinne González y Edson Picado
Captura (captura /Katherinne González)

Katherinne dijo que, desde que pusieron un pie en el sitio, llamado Cloud House y que es “pet friendly”, supieron que era el lugar que querían para prometerse estar juntos para toda la vida.

