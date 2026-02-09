Katherinne González se “quebró” al hablar con su niña interior en un video hecho con IA

Katherinne González compartió un video en el que aparece como niña y adulta gracias a la IA. (JOHN DURAN/John Durán)

La humorista Katherinne González dejó por un momento las risas para abrir el corazón y compartir un video que conmovió a más de uno en redes sociales.

La comediante se sumó a un trend en el que, por medio de inteligencia artificial (IA), se puede recrear una versión de la infancia y ponerla frente al presente. En el clip, se le ve como niña y como adulta, en una especie de encuentro que remueve recuerdos y emociones.

LEA MÁS: Katherinne González hace inesperada confesión sobre su boda con Edson Picado

Katherinne González compartió el clip con sus seguidores. (Katherinne González/Katherinne González)

“Cuando me pregunten: ‘¿A quién querés impresionar con todo lo que hacés?’ Mi respuesta siempre será: ‘A ella’”, escribió Katherinne junto al video, dejando claro que su mayor motivación no está en los aplausos ni en la fama, sino en esa pequeña que soñaba en grande.

LEA MÁS: Katherinne González vive un gran momento en su vida junto a su prometido

La también creadora de contenido confesó que le diría muchas cosas a su yo de niña y que, si pudiera, la abrazaría sin soltarla. “Porque todo lo que soy se lo debo a ella, a sus sueños y su forma de enfrentar la vida”, agregó en el mensaje que acompañó la publicación.

El video despertó nostalgia entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño. Muchos aseguraron que se sintieron identificados con esa idea de trabajar duro para no fallarle a la versión más pura y soñadora de uno mismo.

Acostumbrada a hacer reír con su humor, Katherinne mostró una faceta más íntima y reflexiva, recordando que detrás del escenario y las bromas también hay una historia de esfuerzo, metas y sueños que comenzaron en la niñez.

Con este video, la humorista no solo se sumó a una tendencia, sino que dejó un mensaje claro: a veces, la persona más importante a la que hay que demostrarle que sí se pudo, es a esa niña que un día creyó que todo era posible.