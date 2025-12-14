Impresionante show de drones del BAC iluminó el cielo josefino durante el Festival de la Luz

Un impresionante show de drones tomó el cielo de la capital, durante el Festival de la Luz 2025, mostrando algunas tradiciones de la sociedad costarricense.

El BAC fue la entidad que se encargó de darles a las familias que asistieron al tradicional desfile navideño un espectáculo de alta calidad y, en esta oportunidad, fueron 1.000 drones, que se apreciaron en los alrededores de La Sabana.

Los drones volaron a una altura de 200 metros y se apreciaron por espacio de 14 minutos.

Un espectacular show de drones, organizado por el BAC iluminó el cielo durante el Festival de la Luz. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Santa se hizo presente en el cielo josefino. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

“Además de los 1.000 drones que tomaron el cielo este año, una de las grandes novedades radicó en las mejoras tecnológicas, que permitieron que en los cielos se apreciara un espectáculo más definido en cuanto a las escenas que se forman, más preciso en la sincronía de los drones, mucho más dinámico y con alto impacto visual.

La música también fue protagonista en el show de drones que organizó el BAC. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

“Por segundo año consecutivo, BAC tomó los cielos para ofrecer a las familias costarricenses un espectáculo navideño único, el cual representa el camino hacia la innovación que ha emprendido el banco. Realizar este espectáculo es parte de nuestro compromiso por ofrecer espectáculos de alto nivel para el disfrute y recreación de las familias costarricenses”, añadió Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

En esta ocasión, el concepto del show que se vivió desde las alturas fue “Muchas historias, una Navidad”. Con este espectáculo, BAC les recordó a las familias costarricenses que, si bien existen muchas formas de celebrar, de acuerdo con las tradiciones y posibilidades de cada persona, el espíritu que nos debe unir es el deseo de celebrar juntos y compartir.