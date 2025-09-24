Indagan nexos de alias ‘Fritanga’ con B-King, reguetonero colombiano asesinado en México

B-King fue identificado por un tatuaje en su brazo, tras el hallazgo de su cuerpo en Chalco. (tomadas de x/Tomada de Twitter)

El asesinato de los reguetoneros colombianos desaparecidos en México el pasado 16 de septiembre ha destapado nuevas conexiones que apuntan al crimen organizado. Uno de ellos, conocido como B-King, fue identificado por sus familiares gracias a un tatuaje en el brazo, luego de que su cuerpo apareciera junto con el de otro compatriota en las afueras de Ciudad de México, en la zona de Chalco.

La ‘Familia Michoacana’, principal sospechosa

Los artistas habían sido contratados para presentarse en un evento, pero perdieron contacto poco después de llegar. Sus cadáveres fueron hallados junto a un cartel presuntamente firmado por la ‘Familia Michoacana’, en el que los señalaban como “vendedores y chapulines”, según información publicada por El Gráfico y El Universal.

Identificación de B-King y confirmación oficial

Autoridades investigan la posible participación de la 'Familia Michoacana' en el crimen

La Fiscalía mexicana confirmó el hallazgo el 17 de septiembre, aunque la identificación de B-King se realizó el 22 de ese mes. Las investigaciones establecieron que el cantante tenía un vínculo familiar con Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, excapo del ‘clan del Golfo’, condenado en Estados Unidos y actualmente preso en Colombia.

Vínculo familiar con alias ‘Fritanga’ Copiado!

En una entrevista concedida tiempo atrás al programa Lo sé todo, B-King reconoció públicamente ese lazo: “Es mi tío, una persona que quiero muchísimo y que siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací. Es un amigo y para muchos un Robin Hood en Colombia”.

Reacción del presidente Gustavo Petro Copiado!

El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato de los artistas colombianos en México.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a lo ocurrido: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Investigación en curso Copiado!

Por ahora, las autoridades mexicanas y la Policía colombiana intercambian información para esclarecer el móvil del crimen y confirmar si la mafia mexicana tuvo responsabilidad directa en la desaparición y muerte de los artistas.

*Esta noticia fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de GDA/El Tiempo/Colombia.