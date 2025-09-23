Hallan muertos a los cantantes colombianos B-King y Regio Clown en México tras días de desaparición

B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, cantantes colombianos (tomadas de x/Tomada de Twitter)

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, fueron encontrados sin vida en el Estado de México tras haber desaparecido el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México. La Fiscalía mexiquense confirmó el hallazgo de los cuerpos en Cocotitlán, en un caso que ha generado conmoción en Colombia y México.

¿Cuándo desaparecieron los artistas?

Según Infobae, los artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en Polanco. Tenían previsto regresar a Colombia al día siguiente, luego de presentarse en un concierto el 14 de septiembre.

La familia denunció su desaparición y la Fiscalía capitalina emitió fichas de búsqueda el 18 de septiembre. Un día después, las autoridades localizaron dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, pero fue hasta días después que se confirmó que correspondían a los artistas.

Investigación de las autoridades mexicanas

La Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México coordinan las pesquisas sobre el doble homicidio. Hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre los responsables, pero medios locales señalan que podría estar relacionado con el crimen organizado en la zona oriente del Edomex.

Las investigaciones continúan y la cancillería colombiana también se encuentra en contacto con las autoridades mexicanas para dar seguimiento al caso.

Reacciones en Colombia y México

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su indignación en redes sociales y calificó lo ocurrido como el “asesinato de nuestra juventud”.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno dará seguimiento puntual a la investigación y trabajará de la mano con Colombia para esclarecer el crimen.

B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, cantantes colombianos (tomadas de x/Tomada de Twitter)

LEA MÁS: El cantante nacional Carlos Guzmán estalló por lo que dijo en vivo un presentador de Giros

Impacto en la música urbana

B-King y Regio Clown eran reconocidos en la escena urbana y habían ganado seguidores en distintos países de Latinoamérica. Sus muertes han provocado tristeza entre sus fanáticos, quienes en redes sociales exigen justicia y verdad sobre lo sucedido.

LEA MÁS: Cantante mexicana Marian Izaguirre desapareció y su caso es un terrible misterio

El caso se suma a la lista de hechos violentos que afectan a artistas en México, uno de los países más golpeados por la violencia del crimen organizado.

B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, cantantes colombianos (tomadas de x/Tomada de Twitter)

*Esta noticia fue realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial y revisada por un editor humano.