El cantante nacional Carlos Guzmán estalló por lo que dijo en vivo un presentador de Giros

Carlos Guzmán compartió el clip del momento en redes. (Alonso Tenorio)

El cantante nacional Carlos Guzmán estalló en redes sociales tras un comentario de Diego Vargas, nuevo presentador del programa Giros, sobre una de sus canciones más conocidas.

Diego Vargas (izquierda) es una de la nuevas ficha de Giros. (Repretel /Repretel)

Todo ocurrió en la edición de este lunes 15 de setiembre, durante el especial de la Independencia, cuando Vargas dijo en vivo que la canción “Soy Tico” fue escrita por el maestro Hernán Elizondo Arce y musicalizada por Carlos Guzmán.

LEA MÁS: Giros presentó a su nuevo periodista en un día muy especial

Ante esta situación, Guzmán compartió el clip en su cuenta de Facebook y escribió:“Vean esto: el presentador de Giros dice que mi ‘Soy Tico’ es de otro autor y que yo le hice la música cuando estaba en el kinder, jaja”.

LEA MÁS: Ítalo Marenco contó que tras salir de Giros ahora puede hacer algo que el programa no le permitía

Este medio se puso en contacto con el comunicador, quien amablemente reconoció el error que cometió.

“Quise dar un dato y lo di mal. En este caso no queda más que aceptar el error. Averigüé, conseguí el número de don Carlos para pedirle una disculpa y decirle que cometí un error grueso”, detalló.

Vargas agregó que Guzmán fue muy amable al recibir la disculpa.

“Esta profesión está propensa a que uno cometa errores que no se deben cometer, pero puede suceder. Cuando esto pasa, uno se tiene que quedar con lo bueno, aprender y echar para adelante”, concluyó.

Carlos Guzmán y “Soy Tico”

Este medio también habló con el autor de la pieza, quien nos contó que aceptó la disculpa del comunicador, pero le expresó que debía hacer una aclaración.

“Yo lo tomé con humor, más bien me pareció chistoso el asunto. Le comenté que la gente se enojó mucho y yo no esperaba eso, pero sí le dije que debía hacer una aclaración en el programa, para que la gente sepa que metió las de andar”, agregó.

El cantante explicó que no entendía de dónde sacó el comunicador ese dato, ya que conoce a Arce como buen escritor, pero no el gusto por la música.

El compositor detalló que después de escribir la pieza estuvo dormida un tiempo y se publicó por primera vez en un disco de canal 13, aunque casi no se dio a conocer, sino hasta el año 2000, cuando empezó a ganar fama gracias al clip.

“Esa canción yo la escribí en 1995, después de un viaje a Perú con el grupo Gaviota. En esa gira conocí a Juan Rafael Otero (compositor), quien me preguntó si había alguna canción que hablara de los ticos. Entonces le canté ‘Ticas Lindas’, que era la única que me sabía, pero después me quedó la inquietud de que sí habían canciones ticas, pero no me las sabía, por eso decidí hacer ‘Soy Tico’“, comentó.

Don Carlos dice que a él le llegó el video por un grupo de colegas que lo mantienen al tanto, sobre todo en estas fechas, en las que la pieza se escucha bastante.

“Esta canción es uno de mis mayores orgullos, porque lo que más me gusta es que se ha difundido mucho en la niñez. Lo más lindo y lo que más me emociona es ver a los chiquitos cantarla”, concluyó, destacando que ha estado muy activo en actividades patrias.