Influencer costarricense clama por ayuda para hacerle frente a una agobiante situación

Jonathan Coronado tiene 32 años y en el 2017 debutó en la radio como locutor. Fotografía: Instagram Jonathan Coronado. (Instagram/Instagram)

El influencer costarricense Jonathan Coronado clamó por ayuda en medio de una agobiante situación que enfrenta y que expuso públicamente el lunes a través de su Instagram.

Coronado, locutor y presentador de tele, aceptó que para él es sumamente difícil hablar del asunto, ya que es muy personal, pero el punto de desesperación al que llegó así lo ameritó.

Según relató con voz entrecortada y bastante triste su papá tiene problemas de adicción (no especificó a qué) y él se siente en un camino sin salida y no sabe qué hacer ni para dónde agarrar.

“Quería compartirles algo muy personal que, para mí, es muy difícil hablar de esto, no es fácil, pero creo que es importante y es que tengo a mi papá luchando contra la adicción y no se imaginan cómo me siento. Solamente Dios sabe cómo me siento y perdón que les cuente un poco esto, pero realmente necesito ayuda”, mencionó Coronado en la primera de dos grabaciones que compartió al respecto.

Jonathan dijo que su progenitor buscó ayuda en el pasado en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), pero, hasta ahora, nada “surte efecto”.

“Me gustaría escuchar algún consejo, alguna recomendación para poder llevar a mi papá y si es posible internarlo por varios meses”, dijo Coronado, quien reconoció que ya cotizó en un centro de rehabilitación, pero lo que le cobran se sale de su presupuesto.

El joven solicitó a las personas que si saben de lugares que le puedan recomendar se lo hagan saber porque está desesperado por ayudar a que su papá salga de ese camino.

“Ya no sé ni qué hacer y por eso acudo para ver si hay alguien que ha pasado por lo mismo y que me pueda ayudar o darme referencias para ayudar a mi papá, porque lo quiero ver bien”, continuó.

Para Jonathan, su papá ha sido una inspiración, por lo que verlo como está en este momento le produce un gran dolor.

Coronado es conocido en el país por su trabajo como locutor en Momentos Reloj, de Central de Radios, donde trabajó entre 2017 y 2020. De ahí renunció para trabajar en Multimedios canal 8, donde estuvo por varios meses y ganó fama como animador de fiestas y actividades para niños, ya que tiene un personaje que se llama Jappy.

A sus 32 años, Jona es un pulseador que es imagen de varias marcas en redes, plataforma donde se ha ido consolidando como creador de contenido e influencer, de ahí que la petición de ayuda la hiciera desde esos medios.