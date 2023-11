Influencer costarricense celebra un gran sueño que se le hizo realidad

Jonathan Coronado está feliz por su debut en Teletón. (Instagram)

Para Jonathan Coronado, Dios no cumple, sino que sorprende. Al menos así lo está considerando ahora al celebrar que un gran sueño que tenía se le hizo realidad.

Coronado, de 30 años, es un reconocido influencer y generador de contenido del país, quien ha participado en algunos proyectos televisivos y radiales, pero a quien una oportunidad se le había negado, hasta este 2023.

Jona está feliz porque tras 24 años de espera, su deseo de presentar y conducir en Teletón Costa Rica se materializará en siete días.

Jonathan Coronado celebró que este año estará en Teletón. (Instagram)

“Voy a confesar que estos días solo he estado llorando porque fueron 24 años de espera, pero hoy por hoy puedo contarle con mucha emoción a mi niño interior que su sueño se volvió realidad, su sueño de presentar el bloque infantil de la Teletón. No saben lo mucho que he esperado este momento”, escribió el muchacho en sus redes sociales.

Él es un gran pulseador y hace unos meses había dicho en una entrevista con La Teja que trabaja muchísimo porque quiere darle una casita propia a su mamá.

El Club Activo 20 30, organizador de Teletón, anunció el nombre de Coronado y de una veintena más de periodistas, presentadores de TV y locutores, el jueves pasado, al confirmar el elenco artístico de la maratónica.

“Solo quiero decirte que nunca deje de perseguir tus sueños por mucho que los veas inalcanzables, la vida tarde o temprano te sorprenderá”, afirmó.

Jonathan dijo que participar en la Teletón le honra porque es un proyecto muy importante por los fines que tiene.

El influencer Jonathan Coronado tiene 30 años. (Cortesía Jonathan Coronado)

La Teletón 2023 se llevará a cabo el los próximos viernes 1 y sábado 2 de diciembre. La meta es de 500 millones de colones, que se usarán para dotar de equipo y mejores condiciones a la Unidad de Oftalmología del Hospital Nacional de Niños.