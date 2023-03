Influencer costarricense recomendó interesarse más por la salud para que no le pase como a ella

La influencer Karina Campos contó, por medio de sus redes sociales, cómo se enteró que tenía ovario poliquístico a los 30 años.

Karina Campos está muy sanita. Instagram.

La joven cuenta que ella estaba de viaje en el extranjero y que se le perdieron las pastillas anticonceptivas, las cuales utilizó por más de diez años.

En el video, la macha comenta que al regresa a Costa Rica, visitó a un ginecólogo para que le explicara cómo tomar las pastillas anticonceptivas de nuevo, pero cuando este la examinó, le dio la noticia de que tenía un quiste y muchos folículos en sus ovarios.

“A mis 30 años me enteré de que cuando era adolescente, mis ciclos irregulares de 40, 60 y hasta más de 90 días, sin menstruación, tenían una razón”, añadió.

Karina Campos. Instagram

La influencer contó que durante diez años se quedó con un diagnóstico médico y agregó que no se interesó más por el tema, ni se informó y mucho menos se cuestionó, por qué le pasaba eso.

“No tuve acceso a la información de los diferentes métodos para regular esta condición a lo largo de mi vida”, agregó.

También comentó que el ovario poliquístico es una afección que no se cura, así que la joven aprovechó para aconsejar a sus seguidoras y expresarles que si sienten que algo no anda bien con sus cuerpos, acudan al médico y no se queden con la duda, ya que todos los cuerpos son diferentes.