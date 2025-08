Conozca a la bellísima influencer nicaragüense que se abre espacio en Costa Rica

Alejandra Pérez tiene 25 años y una consolidada carrera como creadora de contenido e influenciadora. Fotografía: Cortesía Alejandra Pérez. (Cortesía/Cortesía)

El nombre de Alejandra Pérez cada vez se hace más común en el medio costarricense, a pesar de que en setiembre apenas cumplirá dos años de vivir aquí.

Ale es de Nicaragua, pero a sus 23 años dejó su país para perseguir oportunidades académicas y profesionales en Costa Rica.

La joven había cosechado fama en su país como influencer, creadora de contenido y mercadóloga, y jamás pensó que a pocos kilómetros de distancia la vida le depararía tantas nuevas alegrías y opciones.

Alejandra Pérez llegó a Costa Rica hace casi dos años, vive en La Sabana y ya se abre paso en la televisión nacional (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Mahyla Roth hizo algo bastante inesperado con corona del Miss Universe Costa Rica

El año pasado, Ale se vinculó a la organización Miss Universo Costa Rica, fue jurado de la edición 2024 de ese concurso de belleza, y este 2025 dio el salto como presentadora del certamen al lado del experimentado Randall Salazar.

Sobre ella, su llegada a Costa Rica y sus aspiraciones en el medio tico, la simpática vecina de La Sabana, quien tiene 25 años, habló con La Teja.

¿Quién es Alejandra Pérez?

Soy una mujer multifacética, apasionada y disciplinada, y muy creyente en Dios y en las casualidades de la vida. Soy una persona muy entregada a todo lo que hace. Me gusta dar sin esperar nada a cambio y que la vida se encargue de alinear las bendiciones.

¿Cuál ha sido la mayor casualidad de su vida?

Fue cuando fui a dar con la organización del Miss Universo Costa Rica. Yo me vine para acá sin conocer a nadie, solo a mi hermana menor, que vivía aquí por la universidad, y éramos ella y yo. Llevaba años de crear contenido en TikTok en Nicaragua, lo empecé a hacer aquí y da la casualidad que uno de esos videos le apareció a la directora del Miss Universo Costa Rica. Ella me contactó a través de Instagram y así, sin conocerme, investigó, pidió referencias, me siguió y me ofreció ser jurado del concurso el año pasado.

Se vino de Nicaragua en setiembre del 2023, ¿por qué dejó su país?

Me vine por estudios. Mis papás me decían que en Nicaragua ya había dado lo que tenía que dar porque, ciertamente, empecé a trabajar muy joven, a los 16 años; entonces a los 23 ya había hecho muchas cosas allá. Una amiga, que conocí en la universidad en Nicaragua, me decía que aquí había muchos puestos vacantes y universidades para comenzar a estudiar y, al final, informé a mis papás de la decisión. Ellos la tomaron como una iluminación divina, digo yo, porque me dijeron que era lo mejor, porque había oportunidades, era joven y estaba en un momento de mi vida en el que me podía acoplar. En 15 días alisté todo. Tenía trabajo, mis marcas y toda mi vida allá que me costó años construir, y lo dejé todo para venirme acá.

LEA MÁS: Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, no se quedó callada sobre la violencia en Limón

¿Qué hacía en Nicaragua?

He hecho muchas cosas en mi vida, por eso me defino como alguien multifacético. Mi trabajo principal era mercadóloga para una empresa distribuidora de productos de belleza. Era community manager, estratega; trabajamos muy de la mano con concursos de belleza, por eso logré obtener un largo conocimiento sobre cómo funcionan dichos concursos. Luego, empecé a trabajar por mi cuenta como creadora de contenido. Fui pionera de YouTube en Nicaragua, hice campañas comerciales muy grandes; una de esas con Sebastián Yatra y así me fui posicionando como creadora de contenido.

Alejandra Pérez junto a Sheynnis Palacios, la primera Miss Universo Nicaragua. Fotografía: Cortesía Alejandra Pérez. (Cortesía/Cortesía)

¿Conocía a Sheynnis Palacios?

Sí; de hecho, la conocí cuando tenía 16 años. Desde que la vi, sentí en ella como una figura de inspiración, y un día la conocí después de una pasarela en un centro comercial. Me acerqué y me tomé una foto con ella. Nos comenzamos a seguir en redes y nos hicimos amigas.

Mejor salada Ama el Sol A distancia Alejandra prefiere la comida salada por encima de las cosas dulces. Disfruta más de un paseo a la playa que una salida a la montaña. Tiene una relación a distancia con un tico que vive en Nicaragua por trabajo y estudios.

¿Influyó la situación política de Nicaragua en su llegada a Costa Rica?

Siempre me he mantenido al margen de eso. Soy una persona que respeta mucho sus valores e ideales, y me he enfocado en crecer por mi parte. Nicaragua es un país que tiene muchas oportunidades de crecimiento; entonces, más que enfocarme en lo que está viviendo el país, busqué la manera en cómo apoyar a pesar de que el país esté en una situación complicada.

Aquí incursionó en televisión, ¿qué representa eso?

Mucho agradecimiento y el resultado de confiar en los planes de Dios y en uno mismo. Dios te pone la oportunidad cuando tienes toda la capacidad para lograrlo. Todo lo que hice en el pasado me preparó para esta gran oportunidad.

Alejandra Pérez presentó al lado de Randall Salazar la final del Miss Universo Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Mahyla Roth pudo representar a otro país en Miss Universo, pero revela por qué eligió Costa Rica

¿En qué está ahora?

Ahora soy la estratega de la miss Universo Costa Rica (Mahyla Roth). Es una bendición y estoy muy agradecida con la organización, por tanto, porque esto es un sueño. Es un puesto que nunca imaginé tener. Me encargaré de todas las estrategias rumbo a Tailandia –sede del Miss Universo 2025– y de ver la agenda de la reina. Es un puesto que me tiene muy ilusionada.