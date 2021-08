Informe 11 Las Historias tendrá un programa muy especial este lunes

Este lunes presentarán las tres en Informe 11 Las Historias pues será la bienvenida de Ginnés Rodríguez y la despedida de Natalia Monge. Facebook Este lunes presentarán las tres en Informe 11 Las Historias pues será la bienvenida de Ginnés Rodríguez y la despedida de Natalia Monge. Facebook

El programa de Informe 11 Las Historias de este lunes estará cargado de emociones.

Además de ser el debut de Ginnés Rodríguez como presentadora del espacio, también será la despedida de Natalia Monge.

Aunque la también imitadora ya se había ido en dos ocasiones anteriores, para cumplir con sus licencias de maternidad, esta vez sí se va definitivamente.

Naty decidió renunciar para pasar más tiempo con su familia por las noches y, aunque está muy segura de su decisión no deja de sentir tristeza por los siete años que estuvo en canal 11.

Ya hasta le advirtió al productor Frederick Fallas que nada de llevar mariachis porque no quiere pasar llorando toda la hora.

“Estoy vendiéndome la idea de que es como una tercera maternidad, que me voy a ir un tiempo y voy a volver porque uno nunca se va de Informe 11, un pedacito de uno queda en ese foro. No sé que magia tiene ese lugar que hasta Carolina Sánchez y Carolina Gutiérrez coinciden conmigo, pero me siento muy feliz y satisfecha de la forma en que me estoy yendo”, dijo.

Monge, además, mencionó que se va tranquila porque sabe que su lugar quedará en buenas manos. De hecho, confesó que cuando se fue por el nacimiento de su hijo Joaquín, ella recomendó a Ginnés con la producción como su reemplazo, ya que le parecía perfecta para el puesto.

“Indiscutiblemente es una mujer muy querida por la gente, una gran profesional y tiene una calidad humana preciosa, y no necesito conocerla, porque tampoco es que somos amigas de toda la vida, sino que es lo que ella proyecta, es una mujer de familia y con valores muy afines al programa, entonces, calza como anillo al dedo”, agregó.

La presentadora comentó que antes de iniciar el programa se tomará un té de siete azahares para estar tranquila porque no duda que la embargará la nostalgia cuando le toque despedirse de los televidentes y de sus compañeros.

Este fin de semana sacó unos minutos para sentarse a escribir unas palabras por aquello que la embargue el llanto y no surjan las ideas debido a la emoción.



— "Solo le dije a Ginnés disfrútelo porque llegas a un oasis porque la burbujita de Informe 11 es una maravilla, de un gran ambiente

La comprende

Ginnés, por su parte, aseguró que esta noche empezará a cumplir un sueño, pues siempre veía el programa y deseaba formar parte de este, por eso cuando se enteró que Natalia jalaba ella levantó la mano para que la tomaran en cuenta.

Además estaba deseando una oportunidad así para volver a la tele porque su horario, de las 9 p.m., le calza muy bien para combinarlo con su cargo de comunicadora de la empresa Servicios Públicos de Heredia.

La herediana dice comprender muy bien la decisión de Natalia de irse por sus hijos (Amanda y Joaquín), pues por esa razón ella renunció a Telenoticias en el 2017.

“Ya tuve la oportunidad de hablar con ella y le decía que la maternidad es maravillosa y que lo más importante que ocurre es que los niños crecen y sus necesidades se transforman también. Cuando salí de canal 7 lo hice por una circunstancia muy parecida, Luciana tenía tres años y Marcelo un añito, y entiendo que hay etapas en las que no se sustituye por nadie a la mamá”, dijo.



— 21 años tiene Informe 11 Las Historias al aire

Justamente, el hecho que ahora sus retoños están más grandes, con 8 y 6 años, influyó en su regreso a la pantalla pues cuando le toque irse para el canal, ya sus hijos estarán bien abrigaditos y listos para dormir.

También alabó el gran apoyo que tiene de su esposo, el también periodista Gerardo Zamora, quien le echa mucho el hombro con los niños y los quehaceres de la casa.

“A esa hora (8 p. m.) no va a afectar tanto la ausencia de mamá porque ya están por dormirse y Gera y yo sí somos más nocturnos, entonces regresaría a compartir más con él. Otra cosa que influyó es que estoy en teletrabajo y eso beneficia mucho, entonces, yo digo que ir a Informe 11 es como mi escapada o mi ratico de diversión porque voy a hacer lo que me gusta”, mencionó.

— "Si hay algo que la vida me ha enseñado es que uno tiene que seguir el corazón, cuando tiene anhelos tiene que lanzarlos y si están dentro de las cosas que Dios tiene para uno, se van a cumplir", Ginnés Rodríguez

Todo el apoyo

El que estará más pegado a la pantalla de canal 11 este lunes será Gerardo Zamora, pues según dijo, será el fan número uno de su esposa y junto a sus hijos le estarán mandando todas las mejores vibras en su estreno en Repretel.

Por ser un día muy especial para la familia, Gera dejará que Luciana y Marcelo se duerman un poco más tarde para que puedan ver a su mami, eso sí, solo un ratito para no romper su rol de sueño.

Gerardo mencionó que no duda que Ginnés y Lussania Víquez harán buen equipo y que el público de Las Historias se encariñará con ella por su gran personalidad.

“Una de las cosas que ella tiene es esa naturalidad para contar las cosas, esa espontaneidad, ese carisma, y pienso que es una habilidad o destreza que se va a potenciar más. Ella y esta forma de contar la vida en forma de historias producirá una muy buena química, estoy seguro”, comentó.

— "Me siento muy contento porque yo sé que ella le está diciendo sí a su intuición y a ese amor profundo que le tiene a la televisión", Gerardo Zamora

Como buen esposo, él está muy feliz de verla tan contenta con esta oportunidad, por lo que se encargará de demostrarle su respaldo para que se pueda ir tranquila todas las noches a presentar las buenas noticias en canal 11.