Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford: “Es momento de desintoxicar el corazón”

Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, dice aprender mucho de sus errores.

Ingrid Solís, la esposa del entrenador de fútbol Hernán Medford, abrió su corazón para decir que la vida la ha ayudado a madurar y aprender de sus errores.

La exreina de belleza hizo una reflexión en sus redes sociales respecto a esto y levantó todo un polvorín, pero por las fotos que le adjuntó.

La puriscaleña se hizo una sesión de fotos bastante sensual donde muestra muy bien sus curvas y lo guapa que está.

“A mi edad solo puedo decir que he aprendido de lo vivido y aún me queda mucho por aprender. Tengo heridas que aún no cicatrizan completamente, pero es momento de dejar atrás lo malo y desintoxicar el corazón y el alma”.

“Soy humana tan humana que me equivoqué tantas veces que aún lo sigo haciendo. Esto ocurre porque hago las cosas de corazón y cuando me propongo hacer algo no paro hasta conseguirlo. Porque cada error me enseñaron cosas nuevas, cosas buenas cosas malas y demasiado pésimas, pero en fin, solo fueron eso.... aprendizajes”.

“Ahora solo quiero pensar en mí y en cumplir todo lo que un día me propuse hacer y ser. Porque no importa las veces que caigamos, siempre podemos levantarnos”, publicó.

Sus seguidores no solo la halagaron por el cuerpazo que luce ahora sino también por su forma de pensar y la motivaron a seguir adelante en todo lo que se ha propuesto y desea cumplir.