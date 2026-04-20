Ingrid Solís, exesposa de Hernán Medford, celebró su cumpleaños muy bien acompañada

Ingrid Solís, exreina de belleza y exesposa de Hernán Medford, llegó a sus 41 años este domingo. (redes/Instagram)

Ingrid Solís, exesposa del entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, celebró su cumpleaños este domingo muy bien acompañada.

La exreina de belleza llegó a sus 41 años y la celebración fue en la nueva cafetería de Fabilola Mora, hermana de Melissa Mora, quien recién inauguró su negocito junto a su pareja, el cual está ubicado en Escazú.

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Ingrid Solís celebró su cumpleaños en la nueva cafetería de la hermana de Melissa Mora. (redes/Instagram)

Ingrid decidió celebra este día tan especial al lado de sus hijos tres hijos, los gemelos Mario y Jorge Luis y Thamara, quienes parecen más bien sus hermanos menores.

Como es común en ella, en el festejo, cuyo cumpleaños es el mismo 19 de abril, no faltó el buen gusto y la sensualidad de su parte.

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Ingrid Solís pasó su cumpleaños acompañada de sus verdaderos amores. (redes/Instagram)

Medford y Solís se casaron en octubre de 2021; sin embargo, el amor acabó oficialmente en agosto de 2025, cuando se divorciaron. Por cierto, su relación con el joven alajuelense Luis Chévez, conocido como “Lalo”, con el que anduvo el año pasado, no prosperó mucho y la puriscaleña está soltera de nuevo.