Irene Chinchilla, periodista de Tigo Sports, resume las luces y sombras de su carrera en la televisión

Irene Chinchilla no solo deslumbra con su belleza en las transmisiones deportivas de Tigo Sports, sino con su gran profesionalismo y sus conocimientos del mundo deportivo. (Instagram)

La periodista Irene Chinchilla habló de las luces y sombras de su carrera televisiva, a poquito más de seis años de haber debutado y sacudido la televisión tica.

Chinchilla se estrenó en la pantalla en el 2018. Llegó como practicante a Multimedios y ocho meses después de estar en canal 8, Tigo Sports la fichó y desde esa trinchera ha cosechado su “fama”.

Sus entrevistas, con un tono más “íntimo” a muchos futbolistas, la han distinguido en el medio, al que llegó con el temor de enfrentarse a lo desconocido y donde vivió uno de los momentos más duros de su carrera: la muerte de uno de sus compañeros en un accidente de tránsito tras una cobertura deportiva en la que ella andaba, en el 2022.

Irene, de 28 años, conversó con La Teja de estos años en la televisión, de sus momentos de gloria y aquellos no tan lindos a los que ha tenido que hacerle frente.

- ¿Cómo resume estos años en la tele y como periodista deportiva?

Resumir estos años como periodista deportiva es describirlos como una oportunidad continua para aprender, crecer y compartir las pasiones que hacen del deporte una parte indispensable de nuestras vidas. Mi objetivo ha sido siempre capturar la esencia humana detrás de cada atleta y llevar esas historias o reportajes al público de manera impactante y auténtica.

Irene Chinchilla ha entrevistado a grandes figuras del fútbol nacional, entre ellas a Wálter "Paté" Centeno, con conversaciones más íntimas que le han permitido marcar la diferencia. (Instagram)

- ¿Qué dice de su experiencia de ejercer el periodismo deportivo en un medio que sigue dominado por hombres?

Le soy muy honesta y la verdad es que nunca pienso en mi género como condicionante para desempeñarme como periodista deportiva. Pienso en siempre dar lo mejor de mí, porque la pasión por el deporte y la comunicación no tienen género. Es innegable que el mundo del deporte sigue siendo ampliamente dominado por hombres, lo cual se refleja en diversas dinámicas dentro de la industria deportiva, pero la experiencia de ser periodista deportiva en un mercado dominado por hombres ha sido profundamente gratificante. Me ha permitido crecer profesionalmente, aprender constantemente.

- ¿Se ha sentido rechazada en el medio en algún momento por esa brecha de género?

Puedo decirte que, como en cualquier profesión, siempre existen momentos difíciles, en los que es importante tener inteligencia emocional. Eso sí, siempre pienso que de todas las experiencias siempre puedo sacar al menos un aprendizaje, ya que cada desafío me ha ayudado a ser resiliente y fortalecerme. Al final lo tomo como parte de mi formación como profesional, y mi crecimiento como persona.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de estos años?

He tenido un par de momentos difíciles. Primero, cuando comencé a trabajar como periodista para televisión no sabía editar, y me frustraba mucho el no poder editar mis notas. Sin embargo, actualmente edito mis materiales, desde las notas que ven en el noticiero de Tigo Sports, hasta los reportajes de una hora que he realizado. Y segundo, evidentemente, el accidente de tránsito que tuve en medio de una jornada de trabajo, donde perdimos a nuestro compañero Carlos Araya (camarógrafo). Me marcó mucho.

- ¿Y lo más gratificante?

Sentarme cara a cara con figuras del deporte y explorar sus motivaciones, desafíos y momentos clave en sus carreras ha sido profundamente gratificante, al igual que hacer reportajes que conecten con la audiencia. Me quedo con esas conversaciones que no solo revelan la humanidad detrás de los logros deportivos, sino que también permiten compartir historias o reportajes que pueden inspirar a la persona que está al frente de la pantalla.

- En este tiempo, ¿otros medios o canales le han ofrecido ficharla?

En mi carrera como periodista deportiva he tenido la fortuna de recibir interés de varios medios, lo cual es halagador y me hace sentir valorada por mi trabajo en Tigo Sports, que fue el lugar que me abrió las puertas para comenzar a crecer como profesional y cumplir un sueño, y al que le tengo muchísimo agradecimiento.

Irene Chinchilla pasó de Multimedios canal 8 a Tigo Sports, donde ya lleva bastante tiempo trabajando como periodista deportiva. (Instagram)

- ¿Cuál es su mayor aspiración como periodista deportiva?

En el futuro me gustaría trascender con los reportajes que a lo largo de estos años he desarrollado, y pasar al género de los documentales, que revelen las historias detrás de los logros y desafíos de los atletas. Creo que el deporte permite que se generen narrativas e historias que merecen ser contadas de manera auténtica y emotiva.

- ¿Hay alguien a quien haya querido entrevistar del fútbol tico y aún no se le ha dado?

Siempre estoy en búsqueda de entrevistar a personas que tienen un impacto significativo en el fútbol nacional. En cuanto a figuras a las que aún no he tenido la oportunidad de entrevistar, definitivamente hay varios personajes, tanto hombres como mujeres que admiro y me encantaría tener la oportunidad de conversar con ellos. En este momento pienso en dos personas: Claudia Poll y Shirley Cruz.

