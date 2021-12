Periodista Irene Chinchilla sobresale en Tigo Sports

Irene Chinchilla poco a poco se va haciendo campo en el periodismo deportivo. Cortesía.

A punta de esfuerzo y buen trabajo, la periodista Irene Chinchilla ha sabido hacerse un espacio en la pantalla de Tigo Sports y en el gusto de mucha gente.

La joven desamparadeña, de 26 años, vive con sus papás y es hija única, aunque se considera una persona muy independiente.

Ire inició en Multimedios cuando llegó a hacer su práctica profesional y una vez que llegó Tigo al país, no desaprovecharon el chance para ficharla. Ya lleva casi cuatro años en el medio, pero desde que tenía 14 sabía lo que quería hacer en su futuro.

–¿Es la chineada de su familia?

Vieras que soy muy independiente, de hecho eso me ha servido para ser la persona que soy porque me ha ayudado a buscar mis oportunidades, a siempre creer en mí. Tengo el apoyo de mis papás, pero me considero muy independiente.

–¿Cómo ha cambiado desde el primer día que estuvo en Tigo hasta hoy?

Mucha evolución, he adquirido mucho conocimiento y mis funciones han ido evolucionando poco a poco, antes era un poco más plana y poco a poco empecé a comentar y generar criterios, también hago reportajes, que es algo que disfruto muchísimo. Pienso que todos tenemos una historia especial o que nos identifica al leerlas o verlas.

Irene Chinchilla se ha jalado varias entrevistas bastante buenas. Cortesía.

–Todo eso se gana con el tiempo...

Con trabajo, porque inicié desde abajo, no es solo poner una cara bonita porque en una o dos presentaciones eso se va. Para mí disfrutar lo que uno hace y hacerlo con pasión es lo principal.

–¿Ya la reconocen en la calle como la periodista de Tigo?

Me considero de perfil bajo, pero es bonito saber que a la gente le gustó el trabajo, que vio una nota o que se identificó con algún personaje.

–¿Cuál característica suya le ha permitido abrirse un campo entre figuras de peso en el periodismo deportivo?

Creo que el esfuerzo, si uno se esfuerza logra conseguir las cosas que se prepone porque nada es fácil ni regalado, hay momentos en que todos queremos tirar la toalla, pero esa pasión lo hace mantenerse y aprender de todo lo que va pasando.

–¿Cómo es fuera del trabajo?

Soy extrovertida en mi núcleo familiar, yo creo que el periodista no descansa, se tiene un horario pero todo el día se sigue, me encanta ver documentales a veces relacionados con el deporte y otras no.

–¿Cuál fue la última serie que vio?

La última fue la de Naomi Osaka (tenista japonesa) y comencé a ver la de Maradona. También vi El Juego del calamar, que no está relacionada con el deporte.

Irene Chinchilla es la voz femenina de Tigo Sports. Cortesía.

–¿Un lugar para invitarla a comer?

No tengo uno en específico, aunque sí debo confesar que soy vegetariana, casi vegana, lo único que como de origen animal es el huevo.

–¿Hace cuánto lo es?

Hace un año, porque padecía dolores de cabeza y me recomendaron cambiar la alimentación, al principio me costó porque me encantan los lácteos, pero en cuanto a la carne roja o blanca no me hacía mucho clic. Lo hago más que todo por salud, pero admiro a la gente que es vegana, que es un estilo de vida que ellos adaptan por amor a los animales.

–¿Siente un cambio en su cuerpo?

No tanto, porque consumo otras variantes de proteína, sí siento que adelgace bastante, pero de momento nada más.

–¿La ven como un “bicho raro” como suele pasar cuando alguien se alimenta diferente?

Vieras que Monte (José Alberto Montenegro) es vegano, así que de mí casi no se acuerdan y se disimula porque él sí está a otro nivel.

–¿Qué tal es para la cocina?

Se me da, vieras que sí. Igual hay muchos platillos vegetarianos, incluso postres que son muy ricos y que la gente no se imaginaría que son así.