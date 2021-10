Iriabelle González hace vibrar los corazones en “Tu cara me suena”

Iri tiene 35 años y desde pequeña le gusta cantar. Cortesía. Iri tiene 35 años y desde pequeña le gusta cantar. Cortesía.

Además de la sangre, Iriabelle González y su hermana Vanessa comparten el don de hacer vibrar los corazones de la gente, gracias a su voz.

Iri es la menor y hace varias semanas da de qué hablar en “Tu cara me suena”, en donde fue la primera participante en ganar una gala.

La artista, de 35 años, es madre de Jorge, de siete añitos y hace un tiempo es una de las cantantes que contrata la Orquesta Filarmónica para realizar especiales, ya sean en grandes eventos o en algunos más pequeños.

–¿Cómo la ha tratado la pandemia en relación a su trabajo?

No ha sido tan caótico como pensé que sería, porque tanto Vane como yo tomamos las previsiones de guardar plata porque no sabíamos qué iba a pasar. Gracias a Dios siempre hubo trabajo, algunos streamings (en vivos por redes sociales) para empresas, no era que quedaba dinero para ahorrar, pero por lo menos sí pudimos salir adelante.

–Según nos había contado Vanessa, a usted le costó aceptar TCMS porque es más reservada...

Sí, siempre fui de perfil bajo y uno sabe que el programa lo expone mucho, pero soy una persona que no toma en cuenta el qué dirán y eso me ha ayudado, me he dedicado a disfrutarlo mucho, me he reído tanto que no me arrepiento de la decisión que tomé.

Su hijo Jorge es el motorcito de Iriabelle. Cortesía. Su hijo Jorge es el motorcito de Iriabelle. Cortesía.

–¿Qué le decía ella del programa y que ha podido comprobar por su cuenta?

De que es muy agotador, porque al no ser imitadora, me es difícil despegarme de mi estilo, hay personajes que me favorecen y otros no y uno se da cuenta si se parece al artista o no. Lo que toca es vivir el día a día e intentar hacerlo mejor, sino te sale muy bien la voz, toca meterle interpretación y jugar con los factores que califican, pero sí es agotador modificar la forma de cantar que uno tiene. De pronto llevo todo el día hablando como otra persona porque necesito parecerme a ella.

Yo de hecho soy diferente a Vane en el sentido que me gusta trabajar por mi lado y ella y mi mamá me escuchan hasta el día del programa, en cambio ella sí nos pasaba mandando videos para ver cómo lo hacía en los ensayos.

–¿Por qué dejó su carrera y se dedicó al canto?

Más que todo fue cuando llegó mi hijo, cantar antes era como un pasatiempo para mí y en el otro trabajo me tocaba andar de gira toda la semana, entonces tomé la decisión de renunciar para ponerme seria con el canto, no me quejo, me ha ido muy bien y lo disfruto muchísimo.

–Estar en TCMS significa que más gente está pendiente de lo que hace, ¿cómo le ha ido con eso?

Bien, ser reservada no quiere decir que sea tímida, sino que soy de cuidarme un poco más. Con la pandemia he aprendido a soltarme más en cámaras y eso me ha ayudado en el programa, ya lo siento como normal, pero sí me gusta dividir lo personal de mi carrera.

J Balvin fue de las presentaciones que más gracia le causó hacer. Cortesía Teletica. J Balvin fue de las presentaciones que más gracia le causó hacer. Cortesía Teletica.

–¿Cuáles expectativas tiene con el programa?

Crecer como profesional porque te dan muchas herramientas, cada personaje te deja algo, ya sea bueno o malo, y espero seguir teniendo una buena amistad con el equipo de trabajo.

–¿Cómo es como mamá?

Muy divertida, no soy de sentarme a jugar cosas metódicas con él, pero sí de ir a mejenguear, de llevarlo a la playa, a andar en bici. Creo que lo de nosotros son las cosas físicas porque él es parecido, necesita estar jugando y corriendo siempre.

–¿Le salió bueno para la música?

Sí, tiene un oído increíble, le encanta, ensaya conmigo y se aprende las canciones antes que yo, sin embargo, le respeto su espacio y su niñez y esperaré el día en que me diga que quiere hacer algo con la música, en el caso de Vane y mío, nos pasa que a veces pensamos que nos hubiera gustado disfrutar más nuestra niñez porque desde muy pequeñas estábamos bajo la disciplina de la música.