Vane González sobre su hermana Iriabelle en Tu Cara me suena: “Ha sido una locura familiar y nos encanta”

Iriabelle demostró que es carguísima a la hora de cantar. Cortesía Teletica Formatos Iriabelle demostró que es carguísima a la hora de cantar. Cortesía Teletica Formatos

Seguramente la cantante Vanessa González fue la menos sorprendida de que su hermana Iriabelle se llevara la primera gala de Tu cara me suena este domingo.

Vane, quien fue parte de la tercera temporada del programa de imitaciones del 7, sabe que la producción reclutó a una gran artista y no lo dice porque sea su hermana, sino por la gran trayectoria que ella tiene.

La guapa cantante está segura que conforme pasen las semanas, el público será testigo de ese talento de Iri.

-¿Cómo vivió la primera presentación de su hermana?

Superemocionada, estaba en evento, pero sabía que le iba a ir muy bien. Llegué a la casa a tiempo para la presentación de ella. Cuando dijeron que ganó, mi sobrino (Jorge) se puso a brincar en la cama, nos abrazamos y fue muy emocionante porque Iri siempre ha tenido un perfil bajo, antes me decía que ella no quería estar en un programa así, que no sabía cómo hacía yo y cuando la llamaron no sabía qué decir y yo le dije que le diera.

Después de ese miedillo, ha estado con mucha emoción, trabajando mucho con los personajes y a mí y a mi mamá nos ha tocado ayudarla con mi sobrino para que pueda estar tranquila, ha sido una locura a nivel familiar y nos encanta.

[ Cara de Iriabelle González ya empezó a sonar ]

- ¿Qué le dijo para que convencerla, porque el programa cambia la vida de un momento a otro?

Sí, ella es muy conocida a nivel de los cantantes y músicos porque canta con la Filarmónica, también en eventos, bodas, pero ya a nivel país no. Entonces yo le dije que le iba a cambiar la vida, que iba a tener que manejar mejor las redes, hacerse un perfil más público, que probablemente la van a reconocer en la calle y eso ha pasado, pero está muy emocionada porque ella se ha hecho su propio camino aparte de lo que yo he hecho, nos apoyamos, pero cada una en lo suyo y esta es la oportunidad de mostrar de lo que está hecha.

-Para usted, ¿qué fue lo más bonito y lo más complicado de participar en TCMS?

Lo más bonito fue aprender a reírme de mí misma, salir de mi zona de confort y darme cuenta que estaba para más, en ese tiempo no hacía coreografías en mis shows y ahora en algunas ocasiones lo hago. Lo más difícil en mi época fue el ataque en las redes sociales, no tuve la madurez para dejar de leer comentarios negativos y me llegaron a afectar en algún momento.

Vane fue parte de TCMS en el 2017. foto Rafael Murillo Vane fue parte de TCMS en el 2017. foto Rafael Murillo (Rafael Murillo)

- ¿Por qué así?

Acuérdese que en ese momento estaba Coco Vargas y era difícil por todo lo que se decía, no tanto por mí, sino por mi mamá. Uno sabe que está expuesto, pero a veces la gente puede ser muy cruel y se meten con la familia y eso fue lo más complicado, de hecho, espero que ya mami esté preparada con lo que yo viví.

- ¿Hablaron de eso en familia antes de que Iriabelle aceptara?

Sí, es algo que conversamos, yo creo que ahorita que la gente ha estado tan encerrada y con tantos problemas por la pandemia, ha surgido mucho el odio y el resentimiento porque las cosas no salen como esperábamos y una forma de desahogo son las redes sociales, se ataca a las personas que están expuestas.

Nosotras lo hablamos porque a mami le cuesta mucho, pasa viendo qué se dice, pero a Iri le dije que si iba a ver, que fuera en las redes de ella, no en las demás páginas, porque yo considero que es inevitable no querer ver lo que se dice de uno.

- Usted que la conoce muy bien, ¿cómo la describe?

Iri es supertalentosa, calladita, mesurada y tranquila, pero de un pronto a otro se pueden llevar una sorpresa. Yo digo que, como buena ingeniera, es muy cuadrada, entonces todo lo tiene muy bien organizado y yo creo que el ser tan metódica le puede ayudar a hacer un gran trabajo.

A Vane le ha tocado cuidar al sobrino Jorge mientras Iri ensaya. Cortesía. A Vane le ha tocado cuidar al sobrino Jorge mientras Iri ensaya. Cortesía.

- En Nace una estrella, a Leo Jara le pesó mucho ser el hermano de Marko, ¿hubo miedo de que algo así pasara con Iri?

Lo conversamos, de que había esa posibilidad, pero como le digo, ella ya ha hecho su camino por aparte, ella ha hecho teatro musical, está con la Filarmónica, ha representado al país en España e Inglaterra, ya tiene su camino, no es que yo la esté metiendo, no es por argolla, es porque ha hecho sus cosas grandes.

También hablamos de que existía la posibilidad de que la gente nos pusiera en disputa, pero más que un concurso seguimos siendo hermanas y nos apoyamos, si la gente quiera hablar que lo haga, pero nosotras no queremos perder esa amistad y hermandad que nos une.

-¿A cuál personaje le gustaría que interpretara?

Híjole, creo que la parte de ella es la roquera, entonces sería vacilón verla como Janis Joplin o como hombre, sería muy gracioso. Ha sido curioso porque mi sobrino se aprende las coreografías, ya ha vivido las dos etapas, conmigo y ahora con ella.

- ¿Cuál es la mayor ganancia que sacó del programa?

Bastantes, el aprendizaje que queda, porque es como una escuela, enseñan a meterse en un personaje, también las clases de canto, a hacer coreografías y por supuesto la exposición que te dan, porque son 15 o 17 semanas a la vista del país, eso trae más trabajo.

- ¿Sintió la diferencia en el volumen de trabajo antes y después de TCMS?

Sí, especialmente cuando uno está en el programa, uno es como un boom y todo mundo quiere tenerte, hay que ver cómo se maneja ahorita con pandemia, pero creo que puede ser similar.