Ítalo Marenco aprovechó visita de Vicente Tepedino en Buen día para hacerle un reclamo

Vicente Tepedino estuvo de invitado en Buen día (redes/Captura de video)

Ítalo Marenco aprovechó la visita del actor venezolano Vicente Tepedino a Buen día para hacerle un particular reclamo frente a las cámaras de Teletica.

Tepedino, quien vive en Costa Rica desde hace más de 20 años, estuvo como invitado este jueves en la revista matutina y su colega recordó una experiencia laboral que compartieron hace varios años, cuando ambos participaron en una telenovela que se grabó en nuestro país.

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Ítalo Marenco dio un dato curioso que comparte con Vicente Tepedino

Marenco contó que Tepedino fue su primer director de telenovela y que, además, tuvieron la oportunidad de compartir escenas. Mientras en pantalla aparecían imágenes de aquella producción, Ítalo soltó el reclamo que provocó risas en el estudio.

“Ahí donde ustedes lo ven tiene 30 novelas en su espalda. Tuve el honor de que fue mi primer director de telenovela, estuvimos también compartiendo pantalla. Véanme ahí carajillo”, mencionó Ítalo.

Pero inmediatamente agregó: “Como dato curioso, esa novela no nos la han pagado, pero no importa”, dijo mientras le estrechaba la mano a Tepedino entre risas.

Sus compañeras de Buen día aprovecharon para vacilarlo al notar que en las imágenes de aquella producción aparecía sin camisa y dándole un beso a la actriz en plena playa.

Ítalo Marenco recordó que Vicente Tepedino fue el director de la primera novela que grabó en el país, cuyo trabajo nunca se lo pagaron. (redes/Captura de video)

Tepedino, por su parte, se mostró muy contento de regresar a la televisión y agradeció la invitación, especialmente por la oportunidad de reencontrarse con el público.

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Aunque el reclamo de Ítalo fue dicho en tono de broma, dejó al descubierto una curiosa anécdota de los inicios de su carrera como actor y de aquel proyecto que, al parecer, nunca salió a la luz y que terminaron haciendo de gratis.

Marenco y Tepedino fueron compañeros en el programa Giros, del cual el venezolano salió en 2019.