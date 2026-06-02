¿Recuerda a Vicente Tepedino? El expresentador de Giros está celebrando una fecha muy especial

El venezolano Vicente Tepedino está enamorado de Costa Rica. (Albert Marín)

Seguro muchos televidentes recuerdan con cariño a Vicente Tepedino por su paso por el programa Giros, de Repretel. Pues resulta que el venezolano está celebrando una fecha que tiene un significado muy especial para él y su familia.

Este 2 de junio está cumpliendo 20 años de vivir en Costa Rica, país al que llegó en 2006 y que, según asegura, lo recibió con los brazos abiertos desde el primer día.

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A través de sus redes sociales, Tepedino compartió un emotivo mensaje para recordar este aniversario y agradecer por todas las experiencias vividas durante estas dos décadas.

Además, destacó que Costa Rica se convirtió en su hogar y en el lugar donde él y su familia encontraron nuevas oportunidades.

“País que desde que llegamos nos abrió sus puertas y nos hizo sentir en casa”, expresó.

Vicente Tepedino vive acá con su esposa y sus dos hijos.

Además, hizo un repaso de todo lo vivido durante estos años, recordando que el camino ha estado lleno de aprendizajes, crecimiento personal y profesional, así como momentos buenos y otros más difíciles.

“Son dos décadas de enseñanzas, de aciertos y desaciertos, de mucho crecimiento, de altibajos, pero sobre todo, de mucho aprendizaje”, agregó.

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Tepedino también aprovechó para agradecer a su familia por acompañarlo en cada etapa de este proceso y cerrar con un mensaje cargado de gratitud hacia la tierra que lo acogió.

“Gracias Costa Rica por todo y tanto”, concluyó.

El actor y galán de varias telenovelas venezolanas tuvo que dejar su tierra huyendo tras recibir dos amenazas de muerte por hablar mal del gobierno de Hugo Chávez en aquella época.