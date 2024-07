Ítalo Marenco está preocupado por su hija porque pronto deberá despedirse de otro ser muy querido

Ítalo Marenco y su hija Irene tienen una relación muy estrecha y, obviamente, él no quiere verla sufrir.

El presentador Ítalo Marenco anda con el corazón hecho un puño como papá porque no quiere ver sufrir a su hija Irene una vez más.

Resulta que su pequeña de 5 años tiene una mascota a la que ama con todo su corazón y está muy enfermito.

Ella tiene un cobayo llamado “Botón” y el martes se puso malito de salud.

Según explicó el conductor de Giros, el peludito anda algo decaído, no ha querido comer y ni salir de su casita por eso decidieron llevarlo al veterinario.

Lo que le preocupa es que le confirmaron que este tipo de animalitos no duran más de tres años vivos y, al parecer, ya estaría en sus últimas.

El es Botón, la mascota de la hija de Ítalo Marenco

Irene lo tiene desde sus dos años, por eso el también actor está bastante preocupado porque puede que muy pronto le toque despedirse de su mejor amigo.

“Los cobayos viven de tres a cuatro años y Botoncito tiene tres años y seis meses, entonces yo creí que él estaba demasiado fuerte, pero de un pronto a otro empezó que no quería salir, no quería comer, ya no está tomando agua, ayer le inyectaron un montón de cositas, lo hidrataron, entonces ese es el tema de Botoncito”, explicó.

Lo que más le preocupa es que no sabe cómo irá a reaccionar su pequeña el animalito muera y que tenga que pasar por una pérdida más porque ya le tocó despedirse para siempre de sus abuelos.