Muy duros, uno ve que hay miles de muertos por día, pero duele al saber que no es solo una cifra, hay familias que están de luto y cuando es la mamá o el papá queda una huella. Ahora me pasa que voy y compro el almuerzo que le llevaba todos los días y me voy a la casa y cuando parqueo el carro en frente, caigo en cuenta que mi mamá ya no está.