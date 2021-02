Sí, ella ha llenado mucho mi vida y me dio una gran lección. Cuando murió mi mamá, mis mejores amigos no estuvieron tan cerca mío, por una u otra razón, y a mí nunca me faltó un mensaje de la Trafiquina todos los días. Me ponía: ‘Ítalo, estoy orando por usted’, ‘Ítalo, mucha fuerza’, ‘Ítalo, ¿cómo sigue su mamita?’. Eso al final me terminó de demostrar que la amistad no conoce de clases sociales, en la verdadera amistad no importa si usted es de Nicaragua o de Costa Rica, la amistad es amistad y punto.