Ítalo Marenco paga los platos rotos de otra locura que hizo en televisión

Ítalo Marenco se dejó picar este viernes por una abeja. Fotografía: Captura Repretel. (Captura/Captura)

Ítalo Marenco anda una de sus manos, literal, como un tamal, por una locura que hizo en televisión y por la que rápido está pagando los platos rotos.

LEA MÁS: Charlyn López pasa acongojante momento en Giros, ¿adivinen por culpa de quién?

Según contó Cindy Villalta, la esposa del presentador de canal 6, en sus redes, Ítalo se dejó picar por una abeja sin tomar en cuenta que es alérgico a esas picaduras.

Marenco hizo la locura este viernes durante el programa Giros, de Repretel, durante una entrevista sobre terapias con abejas.

Villata publicó en sus historias este viernes un audio que le pasó Ítalo Marenco en el que, como la gran gracia, le contaba sobre lo que había hecho y las consecuencias que enfrenta.

Ítalo Marenco le avisa a su esposa lo que le pasó por lo que hizo

“Mi amor, no ves que me dejé picar por una abeja y ahora estoy mariadititico; vieras qué vara más rara, todo me da vueltas en la jupa. ¡Qué loquera! Yo creo que era una abeja alucinógena”, se escucha a Ítalo en el audio que le envió a la colocha.

LEA MÁS: Ítalo Marenco sigue siendo así de especial con la Trafiquina a dos meses de su muerte

En una historia siguiente, Cindy contó que hace un tiempo Ítalo hizo lo mismo y pasó con la mano inflamada por varios días.

“Hace varios meses él se dejó picar y se le inflamó por varios días la mano… Es alérgico y hoy (este viernes) decidió volver a hacerlo y vean como tiene la mano, como un tamal”, afirmó la expresentadora de tele.

Ítalo Marenco mostró la picadura como la gran cosa. Fotografía: Captura Repretel. (Captura/Captura)

En sus historias, Ítalo compartió fotos y videos de cómo tiene la mano y aprovechó su estado para hacer un llamado a la gente.

“Consejo: si usted se va a hacer una terapia con abejas, asegúrese primero que usted no sea alérgico, para que no haya efectos secundarios. ¡Vea qué tamal!”, dijo.

Ítalo Marenco pidió esto a la gente tras locura que hizo

LEA MÁS: Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, reveló la verdad del porqué no quiso ser madre de nuevo