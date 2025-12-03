Ítalo Marenco reapareció tras su segundo lugar en Mira quién baila y reveló qué fue lo primero que hizo al regresar a su casa

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez quedaron en segundo lugar en la segunda temporada de Mira quién baila que terminó este 30 de noviembre. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ítalo Marenco reapareció en sus redes sociales luego de quedar como subcampeón de la segunda temporada de Mira quién baila y, fiel a su estilo, contó, con toda sinceridad, cómo han sido sus primeras horas fuera de la intensa competencia de baile.

El expresentador de Giros confesó que su cuerpo estaba pidiendo auxilio desde hacía rato y que lo primero que hizo al regresar a casa fue entregarse por completo a los brazos de Morfeo.

“El lunes dormí todo el día, tenía meses de no hacerlo”, admitió entre risas, dejando claro que la desvelada, el entrenamiento y la adrenalina del programa pasaron factura.

Sus planes cercanos

Ya con un poquito de descanso encima, Ítalo compartió las tres cosas que más ilusión le hacen en esta nueva etapa, ahora que puede volver a su rutina y, sobre todo, a su familia.

Su plan número uno es el que más ternura despertó entre sus seguidores: pasar todo el tiempo posible jugando con su hija Irene. Según contó, ella fue su motor durante la competencia y ahora quiere recuperar cada minuto a su lado.

El segundo punto de su lista también llamó la atención: ir a que le “despierten” el dedo del pie que se lesionó durante el programa y que, según él, “todavía sigue dormido”.

Ítalo Marenco aseguró que estos días solo quiere recargar baterías junto a su esposa Cindy Villalta y su hija Irene. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pero la sorpresa mayor llegó cuando reveló su tercera prioridad: reposar una nueva lesión que descubrió apenas terminó el show.

“A mí me empezó a doler aquí (señala su costado) como en estos días; ayer nos hicimos una placa y sí, la costilla está fisurada, pero está bien. Lo único que necesita es descanso”, dijo con calma, como si no se tratara de tremendo dolor.

Su mejor medicina

Pese a la fisura, Ítalo se mostró positivo y aseguró que ya sabe cuál es la mejor medicina.

“El cuerpo lo único que necesita es familia y descanso, ya con eso se cura todo”, afirmó, enviando un mensaje cargado de agradecimiento y cariño a todos los que votaron por él y su fundación.

Ellos fueron los finalistas de Mira quién baila, segunda temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así, entre siestas, apapachos y recuperación, el querido presentador se toma estos días para volver a poner su cuerpo y su mente en orden, después de haber brillado en la pista de baile y dejado claro por qué es uno de los favoritos del público.