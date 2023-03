Ítalo Marenco se pegó una llorada en el cine

Frayser Navarrete hizo entrega del reconocimiento a Ítalo Marenco y a su hermano Danny, por la participación de su papá en la película "En algún sitio". Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Este martes en la noche fue la premier de la nueva película nacional “En algún sitio” y el presentador Ítalo Marenco no pudo evitar llorar frente a todos los que estaban en el cine.

Dicha peli fue la última que dejó grabada su papá, el actor Álvaro Marenco, quien falleció el pasado 9 de febrero por lo que verlo en la pantalla grande le sacó las lágrimas.

Esta cinta, que narra la historia de una pareja gay, se estrenará en todos los cines a partir de este jueves 2 de marzo.

“Fue un día de muchas emociones, volver a ver a mi papá en la pantalla grande fue difícil, fue un reto, no sabía si ir, pero valió la pena. Escuchar su voz, verlo, es increíble. Me pegué una llorada en el cine que ustedes no se imaginan, pero lo que más falta me hace hoy, tal vez, es esa llamada para comentar la película”, contó en sus historias.

La producción, además, le hizo un pequeño homenaje a Marenco y tanto Ítalo como su hermano Danny recibieron un reconocimiento.