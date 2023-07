Ítalo Marenco:“Hay una persona que está haciendo cosas muy delicadas con mi nombre”

El macho contó todo en sus historis de Instagram.

El presentador de Giros Ítalo Marenco se dio cuenta de que una persona con muy malas intenciones se estaba haciendo pasar por él.

El macho en su cuenta de Instagram compartió varios pantallazos, donde aparentemente hay una persona lucrando bajo su nombre.

Ítalo Marenco enseñó el perfil falso en Instagram. Captura

“Yo sabía que esto pasaba y bueno, no me había pasado, resulta que se abrieron un Instagram y un Facebook que no es el mío. Esta persona está haciendo cosas muy delicadas, está pidiendo Sinpes, invitando a las personas a un hotel en San José, haciendo cosas que no debería, si a usted le escribe esa persona, por favor reporten el perfil, esa persona está sacando plata y lucrando, no sé qué es lo que quiere hacer pero no es algo bueno”, dijo mediante sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Ítalo Marenco sufrió un accidente en plena transmisión en vivo

El macho compartió el perfil falso privado en Facebookel cual sale como Ítalo Marenco, para prevenir a algunos de sus seguidores; sin embargo fue un poco tarde ya que una de sus seguidoras le afirmó que ella le había hecho un Sinpe a la persona de la cuenta falsa.